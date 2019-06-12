Как правильно носить кроссовки: модные советы

Кроссовки смело можно назвать наиболее популярной обувью современности. Она практична, удобна и универсальна. Их можно носить не только с джинсами и спортивными вещами. Табу и ограничений почти не существует. Некоторые модели смотрятся уместно даже в тандеме с офисным костюмом. Чтобы приобрести качественные кроссовки по привлекательной цене - нажимайте сюда.

На какие же моменты стоит обратить внимание? Прежде важна фактура. Если кроссовки выполнены из кожи, то лучше всего они смогут дополнить образ, где также присутствуют элементы либо вставки из этого материала. К примеру, модели, которые изобилуют стразами, лучше компоновать с оригинальными юбками или лаконичными джинсами. Не забывайте дополнять образ уместными аксессуарами. В таком случае он будет выглядеть ещё ярче.

Цвет играет порой ключевую роль. К числу наиболее универсальных можно отнести белые кроссовки. Смешивать все оттенки радуги в одном образе нежелательно. Большой плюс, если обувь выполнена в нейтральных тонах, если одежда яркая. В этом случае с её помощью можно будет уравновесить и сбалансировать подачу. Если вещи имеют отношение к однотонному ряду, то их наоборот можно подчеркнуть яркой спортивной обувью. Такой тандем будет смотреться весьма оригинально и эффектно.

Кроссовки действительно универсальны. Однако это не значит, что одна и та же модель подойдёт к любому образу без исключения. Желательно иметь в собственном гардеробе несколько пар спортивной обуви различного вида и назначения. Очень важно соблюдать меру. Нельзя допустить того, чтобы образ оказался перегружен деталями. Подобрать правильные кроссовки под классический образ будет невероятно сложно и рискованно. Подумайте, действительно ли это так необходимо. Изучите модные тренды, прежде чем принимать окончательное решение.

Кроссовки будут уместно смотреться и со свободными платьями, и с трикотажными изделиями по фигуре, и с юбками различной длины, и с шортами, и с лосинами. Перечень далеко не исчерпывающий. Однако к выбору обуви нужно подходить с особой тщательностью, как и к составлению удачного «лука».

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