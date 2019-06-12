Что входит в услугу строительства дома «под ключ»?

Люди всегда стремились выгодно инвестировать средства. Собственный дом или его строительство – это правильный выбор. Недвижимость всегда будет в цене. Тем более, почему бы не создать для своей семьи более комфортные условия, если такая возможность существует. Строительство домов «под ключ» - это востребованная услуга. Такой вариант сотрудничества с исполнителем можно назвать оптимальным. Каждый сможет заниматься своим делом, при этом результат действительно порадует.

К поиску строительной компании нужно подойти со всей мерой ответственности. Необходимо изучить репутацию исполнителя и его работы, а также проверить основную документацию фирмы.

В дальнейшем нужно определиться с проектом. Исполнитель может предложить готовый вариант либо разработать эксклюзивный. Понятно, что в последнем случае процесс займёт больше времени, поскольку новый проект необходимо согласовать во всех инстанциях. Подрядчик приступит к работе лишь в тот момент, когда под договором будет стоять виза клиента.

Услуга «под ключ» предполагает, что всю работу по строительству берёт на себя исполнитель. Клиенту вменена лишь функция контроля процесса. При необходимости он может вносить некоторые корректировки.

Что же строители закладывают в услугу строительства дома «под ключ»? К перечню основных работ можно отнести: закладку фундамента; формирование цокольного этажа; гидроизоляцию; подготовку коробки дома, а также возведение кровли; прокладку всех коммуникаций исходя из проектной документации; приобретение материалов и их доставка на объект; отделочные работы; уборка всех помещений.

Если говорить другими словами, то строительство дома «под ключ» подразумевает сдачу готового объекта, который максимально подготовлен для комфортного проживания. Клиент сможет сэкономить массу времени и при этом получить желаемое. Понятно, что за услугу придётся платить, но преимуществ и выгод немало, поэтому инвестиции можно считать всесторонне оправданными. Часто бывает так, что сотрудничество со слаженной командой специалистов – это оптимальный выбор. Для тех, кто ценит качество наряду с оперативностью, таковой очевиден.

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