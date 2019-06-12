По пять представителей горадминистрации и общественности вошли в совет директоров Нижегородского водоканала Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

По пять представителей городской администрации и общественности вошли в новый состав совета директоров АО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщает пресс-служба водоканала.

Избрание нового состава состоялось на заседании действующего совета директоров АО "Нижегородский водоканал".

Из перечня представителей администрации в новый состав вошли заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков, председатель комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Светлана Помпаева, первый заместитель председателя КУГИ Нина Захарова, директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков, заместитель директора департамента по благоустройству Алексей Краснов и руководитель аппарата главы города Людмила Кайнова.

Из числа общественных деятелей в совете директоров представлены заместитель директора РАНХиГС Сергей Тукалов, заведующий кафедрой ННГАСУ "Водоснабжения, водоотведения, инженерной экологии и химии" Алексей Васильев, член общероссийского народного фронта Ирина Страхова, член общественной палаты Нижнего Новгорода Александр Заремба, проректор по научной работе ВГУВТ Андрей Корнев и профессор НИУ ВШЭ Алексей Макаров.

Член действующего совета директоров, депутат городской думы VI созыва Владимир Поддымников рассказал, что он получил полезный опыт за прошедший год в качестве участника.

"Было полезно принять участие в работе управления одного из градообразующих предприятий города. Водоканал показал себя открытым предприятием, готовым к диалогу. Важные изменения, которые произошли – это большая оперативность Нижегородского водоканала при исполнении заявок жителей и улучшение качества предоставляемых услуг", - отметил Владимир Поддымников.

Заведующий кафедрой ННГАСУ "Водоснабжения, водоотведения, инженерной экологии и химии", профессор, доктор технических наук Алексей Васильев добавил, что сейчас между ВУЗом и предприятием открыто много совместных проектов, участие университета в работе совета директоров открывает много перспектив обеим сторонам.

"Администрация пошла на очень правильный шаг, включив в работу стратегически важного предприятия общественных деятелей. Водоканал стал более открытый, его деятельность более прозрачна, мне кажется, что он движется в правильном направлении", - пояснил он.

Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк рассказал, что опыт введения общественников в работу совета директоров себя оправдал.

"Они дают важные замечания по работе предприятия, а также вносят корректировки в производственную программу. Кроме того, мы получили достаточно много информации о разных адресах, где имеются проблемы на сетях, и необходима работа водоканала", - подытожил гендиректор компании.