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Бизнес

Нижегородский водоканал планирует в 2019 году на 30% увеличить замену водопроводных сетей

19 июня 2019 12:22  [60] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородский водоканал планирует в 2019 году на 30% увеличить замену водопроводных сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Такую информацию озвучил председатель совета директоров АО "Нижегородский водоканал", заместитель главы администрации Виктор Сдобняков.

Как сообщает пресс-служба, Нижегородский водоканал провел годовое заседание совета директоров, где предварительно был рассмотрен годовой отчет компании для вынесения его на утверждение единственным акционером.

В ходе заседания Виктор Сдобняков также рассказал об итогах инвестиционной программы водоканала.

"Вопрос бесперебойности водоснабжения на 98-99% определяется техническим состоянием сетей. В прошлом году водоканал заменил 37,8 км сетей - 1,3% от общего количества. Данный показатель на 18% больше, чем в 2017 году, но этого все равно недостаточно, поэтому поставлена задача в 2019 году увеличить объем замены как минимум на 30%. С точки зрения показателей качества водопроводной воды, вопросов к Нижегородскому водоканалу нет, они соответствуют всем нормам", - сказал председатель совета директоров АО "Нижегородский водоканал".

Кроме того, он сообщил о том, что в течение 2018 года компания произвела 119,6 млн куб.м воды (снижение на 4,4% по сравнению с прошлым годом), а также очистила 130,6 млн куб.м стоков (меньше на 14,4%).

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