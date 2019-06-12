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Политика

Порядок предоставления отпуска должностным лицам утвердили в Нижнем Новгороде

19 июня 2019 12:37  [46] Политика
Порядок предоставления отпуска должностным лицам утвердили в Нижнем Новгороде

Порядок предоставления отпуска должностным лицам утвердили в Нижнем Новгороде

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили порядок предоставления отпуска должностным лицам. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Нижегородской думы 19 июня 2019 года.

Речь идет о главе Нижнего Новгорода, представителях Городской Думы (председателе, заместителе председателя, председателях постоянных комиссий и их заместителях, а также депутатах), председателе контрольно-счетной палаты, его заместителе и аудиторах КСП.

В частности, главе города и председателю Гордумы предоставляются основной отпуск продолжительностью 35 календарных дней и дополнительный отпуск – продолжительностью 20 календарных дней.

Другим представителям Думы — зампредседателя, председателям постоянных комиссий и депутатам: основной отпуск - 30 дней, дополнительный - 20 дней.

Представителям КСП основной отпуск предоставляется в течение 28 дней, дополнительный — на 3 дня.

Основной отпуск и дополнительный отпуск суммируются и по желанию лица, замещающего муниципальную должность, могут предоставляться по частям. При этом продолжительность хотя бы одной из частей предоставляемого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска главе города и представителям Годумы производится единовременная выплата в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений.

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией.

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