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Трамваи №6 и №7 изменят движение, а троллейбус №8 прекратит работу 21-24 июня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МП "Нижегородэлектротранс".
Изменения в транспортной схеме обусловлены ремонтом трамвайных путей на пересечении Сормовского шоссе и улицы Народной (около остановочного пункта "Новое Сормово").
В связи с этим трамваи станут курсировать:
- от Московского вокзала до остановки "улица Чебоксарская" и обратно;
- по "Сормовскому кольцу" от станции "Варя" через Центр Сормова и улицу Ярошенко в обоих направлениях.
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