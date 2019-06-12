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Общество

Трамваи №6 и №7 изменят движение, а троллейбус №8 прекратит работу 21-24 июня в Нижнем Новгороде

19 июня 2019 14:03  [67] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Трамваи №6 и №7 изменят движение, а троллейбус №8 прекратит работу 21-24 июня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МП "Нижегородэлектротранс".

Изменения в транспортной схеме обусловлены ремонтом трамвайных путей на пересечении Сормовского шоссе и улицы Народной (около остановочного пункта "Новое Сормово").

В связи с этим трамваи станут курсировать:

- от Московского вокзала до остановки "улица Чебоксарская" и обратно;

- по "Сормовскому кольцу" от станции "Варя" через Центр Сормова и улицу Ярошенко в обоих направлениях.

 

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