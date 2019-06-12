Денис Москвин посетил с рабочим визитом Починковский и Лукояновский районы Общество

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Москвин посетил с рабочим визитом Починковский и Лукояновский районы. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Свой график Денис Москвин начал с осмотра одного из основных обрабатывающих предприятий Починковского района - "Маслосырзавод "Починковский". Сейчас там завершилось благоустройство территории. Активно идет строительство новой камеры для хранения и содержания сыра на 300 тонн, модернизируется приемно-аппаратный цех, что значительно облегчит работу сотрудников и приведет к повышению качества продукции.

Как сообщает пресс-служба, в настоящее время ассортимент предприятия превышает 30 наименований, а продукция реализуется не только в Нижегородской области, но и за ее пределами.

В пресс-службе отметили, что важнейшим мероприятием в рамках визита в Починковский район стала встреча депутата с жителями, которых пришло более 100 человек.



"Сегодня прозвучало много вопросов от жителей, - рассказал глава администрации Починковского района Михаил Ларин. - Уверен, что совместными усилиями они будут решены положительно. Конечно, основной проблемой остается ситуация с "газпромовскими" квартирами. У нас 140 квартир перешли из социального найма в коммерческий. Вариант с выкупом жилья для многих собственников просто непосилен. Уверен, что совместными усилиями мы сможем довести ситуацию до конца, и решить этот вопрос".

"Особняком стоит проблемный, резонансный вопрос, связанный с "газпромовскими" квартирами. К сожалению, ситуация до сих пор не урегулирована. Я и, в первую очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин делаем все возможное для решения проблемы. Уверен, что этот вопрос будет решен", - заявил Денис Москвин.

Он также встретился с депутатами сельских поселений Починковского района. Во время встречи обсуждался проект государственной программы комплексного развития сельских территорий. По итогам таких встреч будут выработаны и обобщены предложения от Нижегородской области по корректировке данной госпрограммы и нормативных актов по ее реализации.

"Сейчас разработка программы выходит на финишную прямую, и уже с 2020 года она начнет действовать. На реализацию госпрограммы выделены беспрецедентные деньги. Эти средства пойдут на обустройство наших сел и улучшение качества жизни людей. Необходимо, чтобы Нижегородская область в полной мере воспользовалась данной госпрограммой. А это как раз во многом зависит и от муниципальных депутатов, которые в курсе всей проблемной повестки на местах, поэтому корректировка программы должна происходить с учетом их мнения", - подчеркнул Денис Москвин.

Такой же встречей с депутатами сельских поселений Денис Москвин начал рабочий визит в Лукояновский район. После этого он встретился с жителями. Собравшихся интересовали вопросы транспортной инфраструктуры, строительства дорог, реконструкции моста, проведения благоустройства.

В рамках поездки в Лукоянов депутат осмотрел строительную площадку Центра культурного развития. Его открытие будет способствовать организации культурного досуга, занятости молодежи, населения в целом и развитию культуры в районе.

"Это очень важный и долгожданный объект для жителей Лукояновского района. На данный момент готова вся документация, заключен контракт на строительство, и подрядчик уже вышел на объект. Нет сомнений, что это будет современный и функциональный центр. И, конечно, в каждой поездке на округ самое главное для меня - это общение с земляками. В обоих районах мы поговорили с жителями, вопросов традиционно много. Прозвучали и содержательные предложения, в том числе, по изменению законодательства. Вся проблемная карта Починковского и Лукояновского районов находится у меня на постоянном контроле. Прозвучало несколько новых волнующих жителей вопросов, которые теперь лягут в основу и моей работы, и работы муниципалитета", - подвел итог рабочей поездки Денис Москвин.