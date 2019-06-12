Улица Видяева появится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта https://www.torpedocity.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Улица Видяева появится в Нижнем Новгороде. Такое решение приняли депутаты нижегородской Думы на заседании 19 июня 2019 года.

Именем Бориса Видяева, возглавлявшего с 1984 по 1994 годы Горьковский автомобильный завод, будет названа улица в строящемся жилищном комплексе "Торпедо" в Автозаводском районе.

Ранее сообщалось, что улицы "Романтиков" и "Мечтателей" появятся в ЖК "Новая Кузнечиха" Советского района.

СПРАВКА:

Борис Павлович Видяев родился в селе Старая Березовка Сергачского района Нижегородской области.

Работал начальником цеха сборки грузовых автомобилей, в 1974 г. был назначен заместителем директора производства, с декабря 1983 г. — управляющим производство грузовых автомобилей производственного объединения "ГАЗ".

В 1986 г. назначен генеральным директором ПО "ГАЗ". С 1992 г. — генеральный директор ОАО 'ГАЗ". С 1994 г. на пенсии.