"Транснефть-Верхняя Волга" в 2019 установит свыше 9 тысяч птицезащитных устройств на энергообъектах Общество

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" до конца года создаст 9,6 тысяч птицезащитных устройств на линиях электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы ведутся в рамках экологических мероприятий. Птицезащитные устройства создаются на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) для защиты птиц от поражения электрическим током.

Работы по монтажу устройств продолжатся до глубокой осени, основной объем будет выполнен на территории Нижегородской области и Республики Марий Эл.

Используя опоры ЛЭП для отдыха и выслеживания добычи, птицы подвергаются риску гибели, а также могут стать причиной технологических нарушений в работе энергооборудования. Для предотвращения этого, на линиях электропередачи устанавливаются птицезащитные устройства (ПЗУ). Все элементы ПЗУ изготовлены из полимерных диэлектрических материалов, устойчивых к осадкам, порывам ветра, колебаниям температур и воздействию ультрафиолета, отличаются прочностью и долговечностью.

Также для защиты птиц от действия электрического тока оголенные провода воздушных линий напряжением 0,4 и 6-10 кВ заменяются на самонесущий изолированный провод. В текущем году будет смонтировано и установлено 25,92 км таких проводов. Это позволит минимизировать риск для представителей фауны, а также сберечь растительный мир за счет уменьшения необходимой зоны вырубки просек.

"В рамках экологической и социальной политики "Транснефть-Верхняя Волга" уделяет большое внимание формированию ответственного отношения к природе, а также поддержке экологических программ и проектов в области безопасности окружающей среды. Выполняя мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и развивая систему экологического менеджмента в соответствии, предприятие вносит вклад в обеспечение экологической безопасности в регионах своего присутствия", - пояснили в пресс-службе.