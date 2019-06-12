Центр кризисных ситуаций, как и вчера, прогнозирует в Нижнем Новгороде грозу и ЧС в ближайшие 3 часа

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Центр управления кризисными ситуациями, как и вчера (18 июня), прогнозирует в Нижнем Новгороде грозу в ближайшие 3 часа.
В сообщении регионального ЦУКС ГУ МЧС России говорится, что по данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие 1-3 часа ожидается гроза. Предполагается, что гроза продлится до вечера.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов.
Есть вероятность падения деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Кроме того, не исключается вероятность поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, не оборудованных громоотводом, разрядами молний.
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