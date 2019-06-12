Последние новости рубрики Общество
19 июня 2019 16:12  [1185] Прокуратура предостерегает: нижегородские автосалоны, возможно, стали применять незаконные финансовые схемы
19 июня 2019 15:50  [147] Центр кризисных ситуаций, как и вчера, прогнозирует в Нижнем Новгороде грозу и ЧС в ближайшие 3 часа
19 июня 2019 15:22  [110] "Транснефть-Верхняя Волга" в 2019 установит свыше 9 тысяч птицезащитных устройств на энергообъектах
19 июня 2019 14:43  [210] Чрезвычайные ситуации прогнозируются в Нижнем Новгороде из-за жары
19 июня 2019 14:39  [161] Улица Видяева появится в Нижнем Новгороде
19 июня 2019 14:33  [141] Денис Москвин посетил с рабочим визитом Починковский и Лукояновский районы
19 июня 2019 14:03  [315] Трамваи №6 и №7 изменят движение, а троллейбус №8 прекратит работу 21-24 июня в Нижнем Новгороде
19 июня 2019 13:35  [511] Нижегородская Гордума одобрила проект о наземных коммуникациях в I чтении
19 июня 2019 13:34  [143] Нижегородскому скверу на Театральной площади присвоят имя Евгения Евстигнеева
19 июня 2019 12:06  [187] Нижегородские депутаты одобрили передачу участков в ЖК "Новая Кузнечиха" в муниципальную собственность
Общество

Центр кризисных ситуаций, как и вчера, прогнозирует в Нижнем Новгороде грозу и ЧС в ближайшие 3 часа

19 июня 2019 15:50  [147] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Центр управления кризисными ситуациями, как и вчера (18 июня), прогнозирует в Нижнем Новгороде грозу в ближайшие 3 часа.

В сообщении регионального ЦУКС ГУ МЧС России говорится, что по данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие 1-3 часа ожидается гроза. Предполагается, что гроза продлится до вечера.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов.

Есть вероятность падения деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Кроме того, не исключается вероятность поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, не оборудованных громоотводом, разрядами молний.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph