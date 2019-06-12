Пять нижегородцев вошли в состав национальной сборной России по футболу спортсменов с заболеванием церебральным параличом Спорт

Пять нижегородцев вошли в состав национальной сборной России по футболу спортсменов с заболеванием церебральным параличом. Спортсмены представят регион на чемпионате мира в Испании, сообщили в минспорта Нижегородской области.



Чемпионат пройдет со 2 по 20 июля 2019 года в испанской Севилье. Российские футболисты выступят в группе D с командами Нидерландов, Канады и Таиланда.

"Для тренерского штаба – это был непростой выбор. Все ребята достойны представлять нашу страну на чемпионате мира. Но в заявку мы могли подать только 14 спортсменов. Завершившийся тренировочный сбор был, пожалуй, самым сложным. 23 июня мы летим в Сочи, а оттуда уже в Испанию. Хочу поблагодарить всех спортсменов и тренерский состав", - отметил главный тренер паралимпийской сборной России по футболу 7х7 среди лиц с церебральным параличом Автандил Барамидзе.

В состав сборной вошли 5 нижегородцев: защитники Данила Белов и Вячеслав Ларионов, полузащитник Сергей Матерухин, нападающие Алексей Борькин иЛеонид Ильичев.

На последнем чемпионате мира в 2017 году российская команда завоевала бронзовые медали.