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Экономика

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", строящий комплекс переработки нефтяных остатков, получит от региона льготы на 4,4 млн рублей

19 июня 2019 16:45  [74] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово), на территории которого ведется строительство комплекса переработки нефтяных остатков, получит от Нижегородской области налоговые льготы в размере 4,395 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Обсуждение проекта инвестиционного соглашения между правительством области и компанией обсудили депутаты парламента на заседании комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма.

Напомним, что комплекс включает в себя новую установку замедленного коксования, а также установку дизельных фракций и производства водорода. Реализация проекта на предприятии позволит сократить производство мазута и увеличит глубину переработки нефти до 95,5%. Мощность комплекса по сырью составит 2,1 млн тонн в год. Кроме того, благодаря строительству комплекса появятся около 200 новых рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, в случае, если инвестиционное соглашение между правительством области и компанией получит одобрение депутатов регионального собрания, то ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" получит от региона налоговые льготы в размере 4,395 млн рублей. Планируемый бюджетный эффект для консолидированного бюджета региона составит 14,094 млн рублей (без учета НДФЛ).

По окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные мощности сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта составит ежегодно 3,026 млн рублей (без учета НДФЛ).

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