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Экономика

Глеб Никитин поздравил город-побратим Нижнего Новгорода с присвоением звания "Молодежной столицы Европы - 2019"

19 июня 2019 16:52  [99] Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзичас провозглашением сербского города Нови-Сада "Молодежной столицей Европы - 2019" и пожелал успехов в деле продвижения роли молодежи в современном обществе, а также развития духа общности и понимания среди представителей молодого поколения.

Глеб Никитин поблагодарил господина Посла за готовность к сотрудничеству и выразил надежду, что традиционно теплые отношения с Посольством Сербии в России будут и дальше развиваться в духе дружбы, доверия и взаимного уважения.

"Благодарю за неизменный интерес к Нижегородской области и считаю, что Сербия входит в число наиболее перспективных торгово-экономических партнеров региона. Наша область заинтересована вести сотрудничество в области автомобилестроения, фармацевтики и сельского хозяйства, поставлять целлюлозно-бумажную продукцию, а также продукты нефтехимии", - отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что в мае 2019 года состоялся визит бизнес-миссии Нижегородской области в город Нови-Сад. В частности, по итогам встречи было заключено соглашение о сотрудничестве ТПП Автономного края Воеводина Республики Сербия и ТПП Нижегородской области. Согласно документу, стороны будут "содействовать прямому экономическому сотрудничеству" между предприятиями Нижегородской области и Автономного края Воеводина.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу увеличить экспорт вдвое — с 3 млрд до 6 млрд долларов в год. В октябре 2017 года Нижегородская область совместно с Российским экспортным центром запустила пилотную программу по развитию экспорта в регионе.

СПРАВКА:

Сербский город Нови-Сад является административным центром региона-партнера Нижегородской области – автономного края Воеводина. С апреля 2006 года действует Соглашение об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Нови-Садом, представляющим собой, крупный промышленный, финансовый и культурный центр Сербии.

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