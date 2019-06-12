Бюджетников нельзя автоматически записывать в сторонники партии власти, - Евгений Семенов Политика

Фото: Анастасия Макарычева

Бюджетников нельзя автоматически записывать в сторонники партии власти. Об этом заявил руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" 19 июня 2019 года. Тема эксперт-клуба - "Единый день голосования-2019: повторится ли на довыборах в гордуму и Заксобрание балахнинский протест?"

В ходе заседания Евгений Семенов назвал основные запросы электората перед довыборами в Думу Нижнего Новгорода, которые пройдут 8 сентября 2019 года. Он представил результаты исследование "Единый день голосования 2019 года", которое Фонд развития гражданского общества провел в апреле этого года. Это те тенденции, которые, по мнению эксперта, проявят себя на грядущих довыборах.

"Первая тенденция – в условиях снижения социального самочувствия будет происходить быстрая политизация социальной и этической проблематики. Вторая - продолжится изменение модели политического поведения у больших социальных групп. Обе тенденции отчетливо проявились на выборах 2018 года. При этом нельзя записывать автоматически в сторонники партии власти бюджетников. А оппозиционный электорат – в протестную группу. Все неоднозначно", - сказал он.

"Третья тенденция - иннерционные сценарии, главная черта которых – дистанцирование кандидатов от электорального процесса, больше не работают. Их мы наблюдали до 2018 года, сейчас все изменилось. Сейчас растет личная вовлеченность кандидатов в кампанию. Этому дали название "новая искренность". Решающую роль в успехе играет коммуникация. Причем погружение в коммуникацию с нижегородцами идет вплоть до низшего уровня - путей решения конкретных проблем. Кроме того, сейчас происходит качественное изменение структуры медиапотребления в сторону интонаций сообщений", - добавил Евгений Семенов.

"Что касается протестных настроений, то, как известно, их основные причины следующие – политические, социально-экономические и технологические. Уровень протестного потенциала в регионе низок. Сомневаюсь, что в ближайшие полгода у кого-то из политических структур или отдельных кандидатов получится изменить эту ситуацию. Мы видим, как аномально с точки зрения общей ситуации в стране прошли выборы в 2018 году в Нижегородской области. Всю страну колошматило. А у нас, создавалось ощущение, что регион сохранял политическую независимость. У этого есть причины, и это, как мне кажется, будет сохраняться и дальше", - заключил эксперт.