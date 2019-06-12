Логотип "Нижегородская марка качества" создан в регионе Бизнес

Фото: организаторы

Логотип "Нижегородская марка качества" создан в регионе. Об этом сообщили в нижегородском минпроме.

Этим знаком будут отмечены победители регионального конкурса "Нижегородская марка качества".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, "Нижегородская марка качества" - региональный этап Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". Конкурс проводится при поддержке правительства Нижегородской области, координатором выступает Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в регионе.

"Участие в конкурсе предусматривает экспертный анализ как самой продукции, так и производства, на котором она выпускается. Теперь логотип будет служить нижегородским потребителям опознавательным знаком проверенной продукции. Ну, а для производителя такой знак - дополнительный аргумент в борьбе за внимание покупателя. Кстати, итоги регионального конкурса мы подведем в ноябре, так что знак "Нижегородская марка качества" наши покупатели смогут увидеть на товарах местных производителей уже в этом году", - сказал заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам директора ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Дениса Миронова логотип "Нижегородская марка качества" был создан в результате открытого конкурса. Конкурс был объявлен в апреле 2019 года, и в нем могли принять участие все желающие.

"На суд экспертной комиссии было представлено 10 эскизов. Логотип, сочетающий в себе символику знака ГОСТ СССР и одной из башен Нижегородского кремля, был выбран единогласно, а в его создании участвовали сразу несколько авторов", - сообщил Денис Миронов.

Он также рассказал, что сейчас идет сбор заявок на участие в конкурсе "Нижегородская марка качества".

"Поступило уже 38 заявок от 24 нижегородских организаций. Сбор заявок продлится до 1 сентября 2019 года. Победители смогут принять участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России", - отметил Денис Миронов.

Напомним, 95 товаров и услуг 46 нижегородских предприятий стали лауреатами и дипломантами конкурса "100 лучших товаров России" по результатам 2018 года.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в проект Национальной системы сертификации в числе пилотных регионов. По словам губернатора Глеба Никитина, нижегородские предприятия, подтвердившие соответствие своей продукции ГОСТу, с 2018 года наносят знак НСС на упаковку товара.

"Нижегородская область стала одним из лидеров в стране по внедрению этой системы. НСС позволяет подтвердить характеристики товара в государственных лабораториях, что позволяет надежнее защитить права покупателей, поэтому наш регион заинтересован в продвижении этой системы", - подчеркнул Глеб Никитин.

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Цель регионального конкурса "Нижегородская марка качества" - выявить высококачественные товары и услуги, создать высокую репутацию производителям Нижегородской области и способствовать выпуску качественной продукции.

Создана региональная комиссия конкурса, председателем которой является первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. В состав конкурсной комиссии вошли директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов, руководители региональных министерств и ведомств, ТПП, НАПП, общественных организаций.