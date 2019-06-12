КПРФ не считает победу ее кандидата на выборах в Балахне особым случаем, - Роман Кабешев Политика

Фото: Анастасия Макарычева

КПРФ не считает победу ее кандидата на выборах в Балахне особым случаем. Об этом заявил депутат Заксобрания, секретарь НРО КПРФ Роман Кабешев на заседании эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Единый день голосования-2019: повторится ли на довыборах в гордуму и Заксобрание балахнинский протест?".

Роман Кабешев отметил, что коммунисты постараются развить политический успех в Балахне на довыборах в гордуму и Заксобрание в Кстове.

По его словам, выдвижение кандидатов пройдет согласно действующему законодательству и планируется на 25 июня. "Поэтому все фамилии будут озвучены в соответствующем порядке. Рассчитываем на победу, другого ответа нет", - заверил Роман Кабешев.

"Мы можем говорить о том, что выборы в Балахне, в которых победил наш кандидат Максим Волков – это особый случай. Но поверьте, это на самом деле не так, - считает депутат ЗС НО. – На сегодняшний день люди просят услышать себя. Вот и все. И есть стойкое понимание того, что власти людей не слышат".

"Выборы – это всегда политическое действие. У нас фактически нет никаких других вариантов для граждан участвовать в принятии решений", - добавил он, отметив при этом, что при этом люди не чувствуют, "что их слышат, люди не чувствуют, что могут повлиять каким-то образом на решение".

"Отсюда абсолютная апатия, отсюда тихое и закрытое негодование. Вы прекрасно знаете русскую литературу: вот это молчание народа в России будет пострашнее, чем горячий протест желтых жилетов во Франции. Я уже не говорю про дальнейшие вещи, но, тем не менее, вот это внутреннее клокотание и недовольство, оно очень сильно. Поэтому, что касается того, повторится ли протест: я не вижу пока никаких системных серьезных моментов, связанных с тем, чтобы это напряжение снять", - добавил в заключение Роман Кабешев.