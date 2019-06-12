Розыгрыш драгоценностей пройдет среди покупателей в нижегородском ТРК "Небо" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Розыгрыш драгоценностей пройдет среди покупателей в нижегородском ТРК "Небо". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгового комплекса.

В перечень призов входят 15 серебряных подвесок в форме бриллианта, подвеска из золота с бриллиантами, подвеска из комбинированного золота с бриллиантами и 15 ценных призов от партнёров акции. Главным призом станет подарочный сертификат на сумму 100 тысяч рублей на покупку украшения в салоне "ЭПЛ. Якутские бриллианты".

Для того, что бы принят участие в розыгрыше призов, необходимо с 23 мая по 23 июня в течение июня совершить в ТРК "Небо" покупку на 1 тысячу рублей и в день покупки зарегистрировать купон и чек, подтверждающий покупку в торговом центре, а на стойке администрации получить купон участия в этой акции.

Розыгрыш призов состоится 23 июня в 14:00 в ТРК "Небо". Финал акции будет сопровождать выступление группы "Black Ties". Кроме того, организаторы приглашают поучаствовать в фотосессии с зеркальным шоу "Тандем" и посмотреть на шоу-программу.