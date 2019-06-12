Последние новости рубрики Политика
19 июня 2019 19:05  [77] "Справедливая Россия" определилась с кандидатом на выборы в ЗС НО по 20 округу
19 июня 2019 18:10  [102] КПРФ не считает победу ее кандидата на выборах в Балахне особым случаем, - Роман Кабешев
19 июня 2019 18:00  [159] "Справедливая Россия" намерена выступать за возврат прямых всенародных выборов глав МСУ, - Евгений Сабашников
19 июня 2019 17:43  [98] Бюджетников нельзя автоматически записывать в сторонники партии власти, - Евгений Семенов
19 июня 2019 12:37  [276] Порядок предоставления отпуска должностным лицам утвердили в Нижнем Новгороде
19 июня 2019 12:19  [161] Довыборы депутатов нижегородской Думы назначены на 8 сентября
19 июня 2019 09:41  [317] Депутаты рассмотрят вопрос о досрочной отставке зампредседателя нижегородской Думы Александра Разумовского
18 июня 2019 11:06  [208] Татьяна Скоробогатова: "Часто вопросы отпадают после подробной разъяснительной работы"
17 июня 2019 18:39  [262] Заочный этап отбора на пост главы нижегородского минздрава завершается 19 июня
17 июня 2019 12:18  [354] Экс-полпред в ПФО Михаил Бабич назначен замминистра экономического развития РФ
Политика

"Справедливая Россия" определилась с кандидатом на выборы в ЗС НО по 20 округу

19 июня 2019 19:05  [77] Политика

"Справедливая Россия" определилась с кандидатом на выборы в Законодательное собрание Нижегородской области по 20 одномандатному округу (Кстовский район). Об этом сообщил член бюро совета НРО партии Евгений Сабашников на заседании эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Единый день голосования-2019: повторится ли на довыборах в гордуму и Заксобрание балахнинский протест?" 19 июня 2019 года.

Евгений Сабашников сказал, что сейчас не назовет кандидата, поскольку его необходимо официально утвердить на совете партии, которое пройдет 24 июня.

"Будет некорректно, если я назову его фамилию раньше понедельника. Но я могу сказать, что это яркий представитель нашего образования. Хочу сразу оговориться, что речь идет не о Богданове. Наш кандидат руководит одним из отделений "Справедливой России", и имеет большие опыт и уважение», - пояснил представитель партии.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph