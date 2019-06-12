"Справедливая Россия" определилась с кандидатом на выборы в ЗС НО по 20 округу Политика

"Справедливая Россия" определилась с кандидатом на выборы в Законодательное собрание Нижегородской области по 20 одномандатному округу (Кстовский район). Об этом сообщил член бюро совета НРО партии Евгений Сабашников на заседании эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Единый день голосования-2019: повторится ли на довыборах в гордуму и Заксобрание балахнинский протест?" 19 июня 2019 года.

Евгений Сабашников сказал, что сейчас не назовет кандидата, поскольку его необходимо официально утвердить на совете партии, которое пройдет 24 июня.

"Будет некорректно, если я назову его фамилию раньше понедельника. Но я могу сказать, что это яркий представитель нашего образования. Хочу сразу оговориться, что речь идет не о Богданове. Наш кандидат руководит одним из отделений "Справедливой России", и имеет большие опыт и уважение», - пояснил представитель партии.