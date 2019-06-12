Благоустройство Святого озера в Дзержинске начнется в сентябре с обустройства габионов на северном берегу Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Благоустройство Святого озера в Дзержинске начнется в сентябре с обустройства габионов на северном берегу. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Такая информация прозвучала на комитете по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.

Начальник управления экологии и лесного хозяйства администрации Дзержинска Юлия Кузьмичева сообщила, что карстологические исследования около озера завершены. Было принято решение сосредоточиться сначала на территории, наиболее востребованной жителями, - северном берегу. Стоимость работ по организации габионов - 2,9 млн рублей. Подрядчик будет определен с помощью аукциона.

Присутствовавший на заседании представитель общественности Сергей Володин сказал, что помимо габионов нужно в первую очередь сделать спуск к воде для экстренных служб, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих. Также он предложил восстановить естественный рельеф в районе карстового провала, засыпав воронку.

По мнению депутата Константина Фокина, обустроенный спуск к воде безответственными жителями может использоваться для проезда личного автотранспорта.

Депутаты поддержали своего коллегу Сергея Смирнова, который отметил, что работы уже спланированы администрацией, и логично работать в рамках плана.

"Мы этим вопросом занимаемся уже третий год. Хотелось бы, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, и работы были начаты. Тема серьезная. Если деревья начнут падать, мы получим реальный экологический ущерб. Эта территория - памятник природы, ее надо сохранить и содержать в нормальном состоянии", - резюмировал заместитель председателя комитета Александр Платонов.