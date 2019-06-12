Благоустройство улицы Заводской началось в Семенове Нижегородской области Общество

Благоустройство улицы Заводской началось в Семенове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В прошлом году город стал победителем Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". За победу в конкурсе он получил грант в размере 75 млн рублей.

В рамках благоустройства в Семенове преобразится въезд в город. Там появятся цветник и фигуры трех матрешек. Также будут созданы детские и спортивные площадки. Благоустроят и пляжную зону, появится скейт-парк и велодорожка.

"В проекте благоустройства делаем упор на то, что Семенов - столица хохломы. Поэтому у нас появятся малые архитектурные формы, расписанные под хохлому. Это и матрешки, и ложки, и цветники. Основную часть работ планируем закончить к сентябрю. И день города, а Семенову в сентябре исполнится 240 лет, мы планируем отметить на новом общественном пространстве", - рассказал глава администрации Семеновского городского округа Николай Носков.

Новое общественное пространство будет доступно и для людей с ограниченными возможностями: установят пандусы, нанесут тактильные полосы вокруг препятствий на пешеходном пути. Также проект предусматривает расположение скамей для инвалидов-опорников, испытывающих затруднения при подъеме с обыкновенных скамеек.

На благоустройство улицы Заводской кроме федеральных средств, муниципалитет направил еще 45 млн рублей из местного бюджета. Таким образом, всего на преображение общественного пространства в этом году будет потрачено 120 млн рублей.

"Работы по благоустройству начались уже во всех четырех городах, которые в прошлом году стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это, напомню, Арзамас, Выкса, Семенов и Саров. Все концепции направлены на сохранение исторического облика, культурного наследия городов", - сказал министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

"Отмечу, что благоустройство способствует повышению качества жизни нижегородцев, привлечению в города посетителей, развитию индустрии услуг. Эти задачи также прописаны в Стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным в качестве опорного плана развития региона", - добавил министр.

Напомним, в 2018 году четыре города Нижегородской области стали победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". Общая сумма, выделенная на их благоустройство в рамках конкурса - 325 млн рублей. В 2019 году от Нижегородской области победителями конкурса вновь стали четыре города. Это Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта в этот раз составила 249 млн рублей. К преображению этих общественных пространств приступят в 2020 году.