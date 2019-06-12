Институт урбанистики Нижнего Новгорода запустил онлайн-анкету по вопросам благоустройства парка им. Кулибина. Об этом сообщается в официальной группе в социальной сети Facebook.
Анкета необходима для разработки концепции комплексного развития этой территории.
"Если вы неравнодушны к дальнейшей судьбе парка, пожалуйста, заполните нашу анкету. Полученные ответы будут обработаны и презентованы общественности", - говорится в сообщении.
Опрос анонимный. Организаторы просят пройти опрос до 1 июля 2019 г.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+