Институт урбанистики Нижнего Новгорода запустил онлайн-анкету по вопросам благоустройства парка им. Кулибина Общество

Институт урбанистики Нижнего Новгорода запустил онлайн-анкету по вопросам благоустройства парка им. Кулибина. Об этом сообщается в официальной группе в социальной сети Facebook.

Анкета необходима для разработки концепции комплексного развития этой территории.

"Если вы неравнодушны к дальнейшей судьбе парка, пожалуйста, заполните нашу анкету. Полученные ответы будут обработаны и презентованы общественности", - говорится в сообщении.

Опрос анонимный. Организаторы просят пройти опрос до 1 июля 2019 г.