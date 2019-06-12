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Общество

Институт урбанистики Нижнего Новгорода запустил онлайн-анкету по вопросам благоустройства парка им. Кулибина

20 июня 2019 12:40  [86] Общество

Институт урбанистики Нижнего Новгорода запустил онлайн-анкету по вопросам благоустройства парка им. Кулибина. Об этом сообщается в официальной группе в социальной сети Facebook.

Анкета необходима для разработки концепции комплексного развития этой  территории.

"Если вы неравнодушны к дальнейшей судьбе парка, пожалуйста, заполните нашу анкету. Полученные ответы будут обработаны и презентованы общественности", - говорится в сообщении.

Опрос анонимный. Организаторы просят пройти опрос до 1 июля 2019 г.

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