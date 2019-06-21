Инфляция в Поволжье осталась в мае на уровне 5% Экономика

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в мае стабилизировалась на уровне 5% после снижения в апреле. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.

Поволжье занимает третье место среди федеральных округов России с наиболее низкой инфляцией в мае (после Уральского и Северо-Западного ФО). Почти половина товаров и услуг, учитываемых при расчете инфляции (45%), подорожала за год не более чем на 4%. При этом еще 9% составляющих потребительской корзины подешевело.

Наибольшее влияние на инфляцию по-прежнему оказывают укрепление рубля относительно предыдущего года, продолжение регулирования цен на топливо, завершение переноса повышения ставки НДС в цены при сдержанной динамике спроса. Замедление инфляции приостановилось в мае в результате ускорения роста цен на продовольствие.

Отмечается, что годовая инфляция продуктов питания увеличилась в мае до 6% с 5,5% в апреле. В первую очередь это связано с динамикой цен на овощи и фрукты. Рост цен на них ускорился с 4,3% в апреле до 10,2% в мае.

Например, стоимость бананов увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с действием факторов со стороны предложения в странах-поставщиках бананов в Россию, что повлияло на объемы поставок весной 2018-2019 гг.

Рост цен на лук и морковь продолжил ускоряться на фоне более низкого урожая 2018 года по сравнению с 2017 годом. В то же время жители Поволжья по-прежнему покупают картофель, яблоки и виноград дешевле, чем год назад.

Также в мае существенно замедлилось удорожание сахара. Ожидается, что в текущем сезоне урожай сахарной свеклы и, как следствие, производство сахара в России превысит прошлогодний уровень, что ограничит рост цен на него в дальнейшем.

В отличие от продовольственной инфляции, годовой прирост цен на непродовольственные товары замедлился до 3,9% в мае с 4,7% в апреле. Замедление обусловлено в первую очередь статистическим эффектом высокой базы на рынке, а также благодаря действию соглашений с нефтяными компаниями. Как и ожидалось, удорожание топлива существенно замедлилось – с 8,9% в апреле до 3,4% в мае. Пик роста цен в прошлом году приходился на май, а в июне цены стабилизировались. В дальнейшем на стоимость топлива будет влиять развитие ситуации с договоренностями о регулировании цен, а также динамика цен на нефтепродукты, в том числе, на внешнем рынке.

В мае в регионе также существенно замедлился рост цен на легковые автомобили на фоне умеренной динамики спроса населения. Стоит отметить, что динамика цен на автомобили традиционно сильнее влияет на инфляцию в округе, чем в целом по России, поскольку их доля в потребительской корзине жителей Поволжья выше.

Годовая инфляция услуг в мае несколько увеличилась – до 5% с 4,8% в апреле. Основной вклад в ускорение внесли услуги зарубежного туризма. Годовой прирост цен на них вернулся к значениям начала года и составил 6,3%. На это повлиял рост спроса в этом году, в том числе, в результате большего, чем год назад, числа выходных дней, выпавших на майские праздники.

В то же время в мае продолжилось снижение стоимости услуг страхования и замедление удорожания услуг связи.

В целом по России инфляция в мае продолжила замедляться после прохождения локального пика в марте. С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России в июне снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года до 4,2–4,7% с 4,7–5,2%. Пересмотр прогноза учитывает завершение переноса повышения НДС в цены, в том числе влияния вторичных эффектов. Также сохраняются относительно благоприятные внешние условия и сдержанная динамика внутреннего спроса. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.