Государство поможет многодетным семьям с выплатами по ипотеке. На что можно рассчитывать? Общество

Фото: с сайта Госдумы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Закон о погашении части задолженности по ипотечным кредитам многодетных семей приняли в Госдуме 19 июня 2019 года в третьем чтении. Об этом сообщается на сайте Федерального собрания. Ранее соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.

В 2019 году выплаты на погашение ипотечного кредита смогут получить более 10 тысяч семей страны.

Кто может претендовать на финансовую поддержку?

Под действие нового закона попадают семьи, где в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети.

Каков объем этой поддержки?

По новому закону семьям будет выплачиваться не более 450 тысяч рублей. Деньги должны пойти на погашение задолженности по основному долгу. Если эта сумма меньше 450 тысяч рублей, оставшаяся часть суммы может быть направлена на погашение процентов.

Сколько раз можно получить денежную выплату?

Это разовая выплата со стороны государства. Она действует только в отношении одного кредита и независимо от рождения детей после получения поддержки.

На что могут быть потрачены средства?

Средства могут быть выделены, если мать или отец в многодетной семье до 1 июля 2023 года заключил кредитный договор на приобретение жилого помещения, приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или соглашению об уступке прав требований по указанному договору, приобретение объекта индивидуального жилищного строительства, приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства или полное погашение задолженности по ипотечным жилищным кредитам, ранее предоставленным на вышеуказанные цели.

Суммируются ли выплаты с материнским капиталом?

Семьи могут одновременно использовать для погашения кредита материнский капитал и единовременную выплату.

Президент РФ в Послании Федеральному Собранию отмечал, что "если сложить эти 450 тысяч рублей с материнским капиталом получается более 900 тыс. рублей".

Куда обращаться?

После рождения малыша родители должны обратиться к своему кредитору. Он проверит заявление и подтверждающие документы, и направит их в АО "ДОМ.РФ". После проверки соответствия требованиям программы АО "ДОМ.РФ" будет перечислять денежные средства кредитору на погашение части задолженности по кредиту заемщика.

Кому это может быть интересно в Нижегородской области?

По информации министерства социальной политики Нижегородской области, по состоянию на 1 июня 2019 года в регионе 25 334 многодетных семей. В них 82 198 детей. Это хорошая статистика. Для сравнения в 2018 году в Нижегородской области в аналогичный период было зарегистрировано 23 669 семьи, в которых – 76 764 малыша. Можно предположить, что финансовая поддержка станет подспорьем для многодетных семей. Таким образом, новый закон о поддержке многодетных семей может положительно сказаться на увеличении демографии региона.