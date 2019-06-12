Тариф на посещение нижегородских бань вырос Общество

Тариф на посещение нижегородских муниципальных бань вырос. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.



Согласно новым тарифам, стоимость одного посещения МП "Нижегородские бани" продолжительностью два часа вне зависимости от дня недели теперь составляет 310 рублей вместо прежних 280 рублей.

При этом, тариф для инвалидов I и II группы по общему заболеванию, пенсионеров, родителей многодетных семей, детей от семи до четырнадцати лет не изменился — 160 рублей за два часа.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также граждане, признанные в установленном порядке малоимущими и дети до семи лет по-прежнему могут посетить бани бесплатно.



Нижегородцы могут приобрести абонемент на 12 посещений (3 360 рублей), тогда один визит в баню обойдется в 280 рублей.



Ранее сообщалось, что в начале этого года МП "Нижегородские бани" погасило долги по налогам во избежание банкротства. Руководителем бань является Сергей Мольков.