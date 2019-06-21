Глеб Никитин поручил усилить контроль за вывозом мусора в Нижегородской области Общество

Фото: Николай Нестеренко

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить контроль за вывозом мусора в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Такое поручение глава региона сделал 20 июня, когда провел заседание областного правительства. В начале заседания Глеб Никитин поручил аппарату правительства Нижегородской области подготовить поручения, которые были сформулированы во время проведения прямой линии президента России в адрес регионов страны.

"Перед некоторыми регионами были поставлены конкретные задачи, которые касаются, в том числе, лекарственного обеспечения и качества оказания амбулаторной помощи, а также другим социальным вопросам в сфере здравоохранения и образования. В ходе подготовки к прямой линии все эти вопросы мы с вами рассматривали. Нижегородская область не находится в числе регионов, в которых фиксируются обозначенные проблемы. Несмотря на это, поручаю правительству региона еще раз проанализировать приоритеты, обозначенные в ходе прямой линии", - сказал Глеб Никитин.

Отдельно глава региона остановился на теме, связанной с вывозом мусора. В ходе прямой линии были показаны фотографии из села Гагино с заполненными мусорными контейнерами и импровизированной урной из бочки.

"Выяснилось, что мусор с этой площадки был вывезен еще утром в соответствии с графиком. Тем не менее, поручаю заместителю губернатора Андрею Харину еще раз проанализировать в приоритетном порядке периодичность вывоза мусора в зоне действия регионального оператора, обслуживающего территорию Гагино. Также поручаю дополнительно провести рейды по другим зонам для проверки соблюдения периодичности вывоза. Бочка на берегу озера Моховое, как выяснилось, была установлена жителями самостоятельно. Мусор оттуда тоже вывезли, но наша задача обеспечить комфорт отдыхающих. В водоохранной зоне, конечно, контейнер установить нельзя, но необходимо проработать варианты размещения. Это прямая ответственность муниципальных властей. Поручаю провести дополнительные проверки в других местах отдыха", - сказал Глеб Никитин.

"Также мы выделяли бюджетные средства на обустройство контейнерных площадок и закупку контейнеров. Региональные операторы закупили около 12 с половиной тысяч контейнеров, но этого недостаточно. В каком статусе сейчас находится решение вопроса? Необходимо усилить и работу по проведению рейдов по контролю за осуществлением вывоза ТКО домоуправляющими компаниями, ТСЖ и региональными операторами, которые проводит Государственная жилищная инспекция", - обратился губернатор к своему заместителю Андрею Харину.

"Мы проходили в Заксобрании процедуру перераспределения средств между муниципалитетами, выделенных в бюджете в этом году. И, начиная с июля, эти деньги будут направляться на обустройство площадок. Закупка контейнеров будет осуществляться централизовано министерством экологии. Если говорить о контроле за вывозом мусора, то сейчас уже региональные операторы и управляющие компании оштрафованы на сумму более 6 млн рублей. Контроль будет усилен", - сказал Андрей Харин.