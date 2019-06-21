Модернизированная линия под импортозамещение открылась в Дзержинске Нижегородской области Бизнес

Модернизированная технологическая линия по производству ПВА-дисперсий мощностью 3600 тонн открылась на предприятии "Хома" в Дзержинске. Проект запущен при поддержке фонда развития промышленности. Об этом сообщили в региональном минпроме.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, открытие новой линии – это второй этап серьезного инвестиционного проекта предприятия по выпуску импортозамещающих продуктов.

"Общая стоимость проекта более 450 млн рублей, из них более 150 млн рублей предприятие получило в виде льготного займа от Фонда развития промышленности. Собственная лаборатория предприятия позволяет создавать новые продукты под конкретную потребность рынка. Производство ПВА-дисперсий собственной разработки является импортозамещающим, в России больше нигде такую продукцию не выпускают. А спрос на нее большой, в первую очередь, в лакокрасочной и деревообрабатывающей отраслях промышленности, домостроении, производстве мебели. Предприятие уже экспортирует продукцию в Казахстан, Киргизию, Беларусь, Узбекистан, готовит выход на иранский рынок", - заявил Максим Черкасов.

Он также добавил, что предприятие использует не только средства Фонда промышленности, но и другие меры государственной поддержки.

По словам генерального директора предприятия Сергея Новикова, благодаря запуску новой линии, было создано 20 рабочих мест. Общая производственная мощность предприятия увеличилась в 1,5 раза.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о докапитализации на 100 млн рублей регионального Фонда развития промышленности (ФРП НО), который выдает льготные займы на создание и модернизацию производств. Это позволит дополнительно реализовать от 5 до 10 промышленных проектов в регионе, создать рабочие места для нижегородцев. Сейчас в федеральном и региональном ФРП на рассмотрении 18 нижегородских заявок с объемом инвестиций в экономику региона в 3,3 млрд рублей.