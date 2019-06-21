Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает об акции "Встречайте лето без пени!" Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает клиентам, имеющим долг за отопление, горячую воду и общедомовой прибор учета, о возможности принять участие в акции "Встречайте лето без пени!". Об этом сообщили в пресс-службе компаии.

В рамках акции "Встречайте лето без пени!" по лицевым счетам жителей будут списаны пени за просрочку платежа при выполнении следующих условий:

- Дзержинск. Жителям города предлагается оплатить всю сумму долга, образовавшуюся по состоянию на 01.06.2019, за отопление, горячую воду и установку/эксплуатацию общедомового прибора учета (ОПУ) тепловой энергии и ГВС в срок до 30.06.2019 г. При этом должна быть своевременно оплачена квитанция за вышеуказанные услуги за май 2019 года.

- Кстово и Кстовский муниципальный район. Клиентам компании необходимо оплатить всю сумму долга образовавшуюся по состоянию на 01.06.2019, за отопление, горячую воду в срок до 30.06.2019 г. Квитанция за вышеуказанные услуги за май 2019 года должна быть своевременно оплачена.

- Балахна. Жителям предлагается оплатить задолженность, образовавшуюся по состоянию на 01.06.2019, за отопление, горячую воду и установку ОПУ тепловой энергии в срок до 30.06.2019 г.

В июле 2019г. по лицевым счетам жителей, выполнивших условия акции "Встречайте лето без пени!", будут списаны пени, начисленные за несвоевременную оплату указанных выше услуг.

В акции не смогут принять участие клиенты компании, оформившие соглашение о рассрочке погашения задолженности, а также клиенты, у которых задолженность взыскана или взыскивается в судебном порядке.

В прошлом году в акции по списанию пени более 23 тысяч жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского муниципального района погасили долги, избежали дополнительных трат, связанных с судебными издержками, и сэкономили на списании пени в общей сложности порядка 29 млн рублей.

Подробности акции можно уточнить у специалистов офисов обслуживания клиентов ООО "ЕРКЦ" или по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32.