Последние новости рубрики Общество
22 июня 2019 17:42  [176] Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде Дмитрия Войнова
22 июня 2019 17:08  [146] "Единая Россия" провела акцию "Свеча памяти" в Нижнем Новгороде
22 июня 2019 15:10  [202] Нижегородские муниципалитеты отправят кисеты с землей с мест воинских захоронений в Главный Храм Вооруженных Сил
22 июня 2019 12:39  [209] Операция "Труба" пройдет в Нижегородской области 23 июня
22 июня 2019 10:02  [156] "Наш священный долг - сделать все возможное ради мира на Земле", - Евгений Лебедев
22 июня 2019 09:40  [225] "Пусть события тех страшных лет никогда не повторятся", - Владимир Панов
22 июня 2019 09:04  [163] "В час общей беды люди думали не о себе, а об общем деле", - Глеб Никитин
21 июня 2019 20:42  [325] Тление мусора на свалке в Сергаче находится под контролем
21 июня 2019 18:51  [231] Глеб Никитин предложил провести инвентаризацию объектов накопленного экологического вреда
21 июня 2019 17:57  [337] "Проект "Оздоровление Волги" в регионах ПФО предусматривает 37 мероприятий в 2019 году", - Глеб Никитин
Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает об акции "Встречайте лето без пени!"

21 июня 2019 10:09  [206] Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает клиентам, имеющим долг за отопление, горячую воду и общедомовой прибор учета, о возможности принять участие в акции "Встречайте лето без пени!". Об этом сообщили в пресс-службе компаии.

В рамках акции "Встречайте лето без пени!" по лицевым счетам жителей будут списаны пени за просрочку платежа при выполнении следующих условий:

- Дзержинск. Жителям города предлагается оплатить всю сумму долга, образовавшуюся по состоянию на 01.06.2019, за отопление, горячую воду и установку/эксплуатацию общедомового прибора учета (ОПУ) тепловой энергии и ГВС в срок до 30.06.2019 г. При этом должна быть своевременно оплачена квитанция за вышеуказанные услуги за май 2019 года.

- Кстово и Кстовский муниципальный район. Клиентам компании необходимо оплатить всю сумму долга образовавшуюся по состоянию на 01.06.2019, за отопление, горячую воду в срок до 30.06.2019 г. Квитанция за вышеуказанные услуги за май 2019 года должна быть своевременно оплачена.

- Балахна. Жителям предлагается оплатить задолженность, образовавшуюся по состоянию на 01.06.2019, за отопление, горячую воду и установку ОПУ тепловой энергии в срок до 30.06.2019 г.

В июле 2019г. по лицевым счетам жителей, выполнивших условия акции "Встречайте лето без пени!", будут списаны пени, начисленные за несвоевременную оплату указанных выше услуг.

В акции не смогут принять участие клиенты компании, оформившие соглашение о рассрочке погашения задолженности, а также клиенты, у которых задолженность взыскана или взыскивается в судебном порядке.

В прошлом году в акции по списанию пени более 23 тысяч жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского муниципального района погасили долги, избежали дополнительных трат, связанных с судебными издержками, и сэкономили на списании пени в общей сложности порядка 29 млн рублей.

Подробности акции можно уточнить у специалистов офисов обслуживания клиентов ООО "ЕРКЦ" или по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph