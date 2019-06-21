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Общество

"В час общей беды люди думали не о себе, а об общем деле", - Глеб Никитин

22 июня 2019 09:04  [163] Общество

"В час общей беды люди думали не о себе, а об общем деле", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, обращаясь к нижегородцам в День памяти и скорби 22 июня.

"День памяти и скорби - одна из важнейших памятных дат нашей страны. Сохранилось немало фотографий, на которых видно, как напряженно люди по радио слушают сообщение о начале войны. Поневоле задумываешься, сколько испытаний было впереди... 1418 страшных дней и ночей боролся за Победу народ нашей страны", - сказал губернатор.

"Горьковчане сразу же мужественно встали на защиту своей Родины. В первый день войны в военкоматы Горьковской области поступило более десяти тысяч заявлений. В области немедленно стали формироваться воинские соединения, включавшие добровольцев - в Горьком, Дзержинске, Арзамасе, Павлове, Выксе, Кулебаках", - добавил он.

Он напомнил, что всего из Горьковской области в годы войны было призвано свыше 880 тысяч человек. Более 330 тысяч не вернулось с полей сражений.

"Сегодня мы вспоминаем их имена и скорбим по павшим воинам. Наша задача, чтобы память о подвигах предков никогда не забылась, и никогда не повторились события тех лет. Пусть небо над Россией всегда будет мирным!", - заключил Глеб Никитин.

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