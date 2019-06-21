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Общество

"Наш священный долг - сделать все возможное ради мира на Земле", - Евгений Лебедев

22 июня 2019 10:02  [156] Общество

"Сегодня по всей стране приспущены государственные флаги, а Минута молчания красноречивее любых слов. Мы обязаны сохранить эту память и передать нашим детям, внукам и правнукам. Наш священный долг - сделать все возможное ради мира на Земле", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев в День памяти и скорби 22 июня 2019 года.

"22 июня 1941 года - одна из самых трагичных дат в истории России, день начала Великой Отечественной войны. И в этот день, День памяти и скорби, мы вспоминаем тех, кто в разные военные годы отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины и братских народов, кто не вернулся с полей сражений, трудился в тылу, принял смерть в фашистской неволе", - отметил Евгений Лебедев.

Он вспомнил слова, написанные Робертом Рождественским: "Есть память, которой не будет забвенья. И слава, которой не будет конца".

"Война горем и страданиями ворвалась в каждую семью, унесла миллионы жизней, разрушила большие города и маленькие села. Но мы выстояли и победили. Вечная память погибшим. Вечная слава живым. Низкий поклон тем, кто, защищая Отечество, сражались за наше светлое будущее и твердо знали: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами"", - добавил он.

 

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