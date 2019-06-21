Школьники из Дивеевского района подозреваются в хищении денег с банковской карты тренера Происшествия

Школьники из пос. Сатис Дивеевского района Нижегородской области подозреваются в хищении денег с банковской карты тренера. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области 21 июня 2019 года.

По версии следствия, в январе – феврале 2019 года трое подростков от 14 до 16 лет, которым тренер сообщил персональные данные для доступа к мобильному приложению его банковских счетов, несколько раз перевели деньги с его банковских карт на свои мобильные телефоны. Всего несовершеннолетние похитили свыше 45 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

В настоящее время следователи СК выполняют комплекс следственных действия, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.