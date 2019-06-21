Ламинат – распространенное напольное покрытие

Ламинат отличается сильными и слабыми сторонами, о которых необходимо знать.

С уверенностью можно говорить о том, что ламинат сегодня является одним из самых востребованных напольных покрытий. Приобрести его можно например здесь https://megaplast.ua/. Ламинат – это многослойный материал. Основой является древесно-волокнистая плита с высокой плотностью. Она укладывается на стабилизирующий слой, который обеспечивает сохранение всех геометрических размеров. Основа покрывается картонным слоем, на который крепится пластик с рисунком, имитирующим древесину. Верхний декоративный слой представляет собой покрытие из меломиновых смол, что обеспечивает защиту материала.



Главной привлекательной особенностью ламината является его повышенная износостойкость. Он легко выдерживает большие нагрузки. Даже передвигая громоздкую мебель, на покрытии не остается следов или царапин. В процессе долгой эксплуатации он не стирается и не теряет своего эстетического вида. Срок службы напольного покрытия при правильном монтаже может достигать 20 лет.

Данное напольное покрытие отличается огнеустойчивостью. За напольным покрытием не требуется сложного ухода, к примеру, полировки или циклевки. Все, что нужно для уборки, так это периодически протирать полы влажной салфеткой. При производстве ламината применяются экологически чистые материалы. Поэтому его можно применять для обустройства детских комнат.

Ламинат - это простой материал, при укладке которого не возникает сложностей. Его можно укладывать непосредственно на линолеум или на другие виды полов. Существуют виды ламината, который великолепно подходит для обустройства теплых полов.

Важное требование для длительности эксплуатации пола из ламината – идеально ровное основание. Классифицируются различные виды материала по типу поверхности. Оригинально смотрится ламинат с текстурной поверхностью. В этом случае он может имитировать узор различных срезов дерева. Стандартная поверхность характеризуется шелковистым блеском и незначительными неровностями. Также имеются варианты с имитацией натуральной древесины, что подчеркивается лакировкой. Выбирать ламинат необходимо не только по внешнему виду, но и по допустимой нагрузке.

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