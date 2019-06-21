Сферы использования промышленных насосов

Промышленные насосы широко используются на предприятиях в различных отраслях.

Сегодня производители предлагают большое разнообразие насосного оборудования. Познакомиться с его разновидностями можно перейдя по ссылке.



Промышленные насосы применяются во всех отраслях промышленности для выполнения специфических операций. К примеру, такое оборудование востребовано для подачи воды в котлы в системы отопления. Кроме того устройства устанавливаются в системах охлаждения всевозможных промышленных агрегатов.

Специальное оборудование используется в нефтяной промышленности для перекачки нефтепродуктов. На пищевых предприятиях насосы устанавливаются непосредственно в технологические линии для перекачивания пищевых продуктов. Устройства с повышенной защитой используются в химической отрасли.

Различают два типа насосов. Они отличаются по конструкции и области применения:

• Объемные, которые используются для перекачки вязких жидкостей. Для такого оборудования требуется обустройство мощного фундамента. Область применения промышленных насосов широкая. Они используются в специализированных гидросистемах для перекачки вискозы, битума и пр. веществ.

• Динамические, которые отличаются простой конструкцией. Такое оборудование способно развивать высокое давление на выходе.

Среди динамических насосов самыми популярными являются центробежные насосы. Они используются повсеместно в системах отопления и водоснабжения, в строительной сфере и сельском хозяйстве.

Для перекачки чистой воды и других жидкостей с неагрессивным составом применяются вихревые насосы. Они незаменимы при устройстве оросительных систем, а также в системах в водоотведении и водообеспечении.

Винтовые насосы используются в системах, где возникает необходимость в перекачке рабочей среды, отличающейся повышенной вязкостью. Как правило, необходимость в таком оборудовании возникает в системах очистки сточных вод и канализационных системах. Также такой вид промышленных насосов применяется для закачивания цементно-песчаных составов, для подачи грунтов и клеев при проведении строительных работ.

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