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Культура и отдых

Концерт группировки "Ленинград" в Нижнем Новгороде 20 июня

21 июня 2019 12:22  [1483] Культура и отдых

Концерт группировки "Ленинград" в Нижнем Новгороде 20 июня 2019 года на стадионе.

"Ленинград" проводит грандиозный стадионный тур впервые, группировка намерена поставить абсолютный рекорд посещаемости. Что касается Нижнего Новгорода – им это удалось. На трибунах почти не было свободных мест. Фан-зона была заполнена полностью.

Следующим городом "Ленинград" станет Казань.

фото: Владимир Яшин
Концерт группировки Ленинград в Нижнем Новгороде 20 июня
Концерт группировки Ленинград в Нижнем Новгороде 20 июня
Концерт группировки Ленинград в Нижнем Новгороде 20 июня
Концерт группировки Ленинград в Нижнем Новгороде 20 июня
Концерт группировки Ленинград в Нижнем Новгороде 20 июня
Концерт группировки Ленинград в Нижнем Новгороде 20 июня
Концерт группировки Ленинград в Нижнем Новгороде 20 июня
Концерт группировки Ленинград в Нижнем Новгороде 20 июня
Концерт группировки Ленинград в Нижнем Новгороде 20 июня
Концерт группировки Ленинград в Нижнем Новгороде 20 июня
Концерт группировки Ленинград в Нижнем Новгороде 20 июня
Концерт группировки Ленинград в Нижнем Новгороде 20 июня
Концерт группировки Ленинград в Нижнем Новгороде 20 июня
Концерт группировки Ленинград в Нижнем Новгороде 20 июня
Концерт группировки Ленинград в Нижнем Новгороде 20 июня

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