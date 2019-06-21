Концерт группировки "Ленинград" в Нижнем Новгороде 20 июня Культура и отдых

Концерт группировки "Ленинград" в Нижнем Новгороде 20 июня 2019 года на стадионе.

"Ленинград" проводит грандиозный стадионный тур впервые, группировка намерена поставить абсолютный рекорд посещаемости. Что касается Нижнего Новгорода – им это удалось. На трибунах почти не было свободных мест. Фан-зона была заполнена полностью.

Следующим городом "Ленинград" станет Казань.

фото: Владимир Яшин