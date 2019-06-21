Концерт группировки "Ленинград" в Нижнем Новгороде 20 июня 2019 года на стадионе.
"Ленинград" проводит грандиозный стадионный тур впервые, группировка намерена поставить абсолютный рекорд посещаемости. Что касается Нижнего Новгорода – им это удалось. На трибунах почти не было свободных мест. Фан-зона была заполнена полностью.
Следующим городом "Ленинград" станет Казань.фото: Владимир Яшин
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