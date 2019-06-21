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Политика

"Повышение производительности труда стало одной из важнейших тем прямой линии с Путиным", - Андрей Дахин

21 июня 2019 13:04  [360] Политика

Повышение производительности труда стало одной из важнейших тем прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, считает профессор, заведующий кафедрой философии и политологии Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Андрей Дахин.

Комментируя слова главы государства, он отметил, что тот замкнул тему повышения зарплат, выплат, льгот, уровня жизни в одном вопросе – повышении производительности труда.

"На мой взгляд, это свидетельствует о важности этой задачи. Конечно, есть механические способы повышения зарплаты, но они сводятся к увольнению части персонала и распределении их зарплат между оставшимися. Формально повышение происходит, но содержательно нет, потому как за этим не стоит повышение производительности труда, все трудовые процедуры остаются старыми. Вот эту проблему и предстоит решать, в том числе и на уровне непосредственно предприятий и организаций, которые стремятся исполнить майские указы Путина о повышении заработной платы", - сказал он.
Вторым важным моментом, по мнению политолога, стали национальные проекты.

"Мне кажется, что здесь президент тоже отметил очень важную вещь. У нас в стране внедряется система стратегического управления по долгосрочным целям. Все согласны с тем, что должны быть правила неизменные на достаточно длительные периоды времени и достигнуть этого помогут нацпроекты, федеральные программы, региональные проекты и так далее.

Президент в ходе прямой линии сказал, что нужно не просто заниматься этим, а еще и грамотно это делать. Лобовой пропаганды вроде постоянного повторения слова "нацпроект" быть не должно, нужно искать содержательные технологические механизмы, которые позволяли бы вовлекать разные категории населения в работу над национальными проектами", - подчеркнул Дахин.

Завкафедрой политологии и философии также отметил, что президент уделил внимание и мусорной реформе, которая сейчас реализуется в России.

"Реализация такого масштабного проекта требует времени на раскачку. Путин отметил, что нужно разбираться в конкретных деталях и шестеренках механизма реформы и заниматься их настройкой", - заявил он.

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