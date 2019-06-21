Последние новости рубрики Экономика
21 июня 2019 16:31  [224] НПАТ взыскал с "Нефтьсервис-НН" более 17 млн рублей
21 июня 2019 13:06  [291] АПЗ им. Пландина принял участие во всероссийской конференции по гособоронзаказу
21 июня 2019 09:18  [317] ЗС НО одобрило изменения в региональный бюджет на 3,3 млрд рублей
20 июня 2019 17:13  [489] Нижегородский агропром увеличил экспорт сельхозпродукции на 44%
20 июня 2019 16:46  [256] Почти 37 млн рублей выделят дополнительно на газификацию нижегородских сел в 2019 году
20 июня 2019 14:52  [285] Инфляция в Поволжье осталась в мае на уровне 5%
19 июня 2019 17:31  [411] "Аэрозолекс", создающий производства диметилового эфира в Дзержинске, получит от области льготы на 40 млн рублей
19 июня 2019 16:52  [535] Глеб Никитин поздравил город-побратим Нижнего Новгорода с присвоением звания "Молодежной столицы Европы - 2019"
19 июня 2019 16:45  [455] "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", строящий комплекс переработки нефтяных остатков, получит от региона льготы на 4,4 млн рублей
19 июня 2019 15:28  [374] Ветхий фонд, соцобъекты и реставрация: бюджет Нижнего Новгорода увеличен более, чем на 1 млрд рублей
Экономика

АПЗ им. Пландина принял участие во всероссийской конференции по гособоронзаказу

21 июня 2019 13:06  [291] Экономика

Фото: АПЗ

Генеральный директор АО "Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина" Олег Лавричев принял участие во всероссийской конференции "Гособоронзаказ. Заказчик – исполнитель – продукция" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба завода.

В ходе мероприятия заведующий лабораторией анализа и прогнозирования наукоемких, высокотехнологичных производств и рынков Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Игорь Фролов заявил, с 2017 года наблюдается спад темпов роста выпуска промышленной продукции, связанный с уменьшением объема ГОЗ.

"Единственным драйвером роста ОПК с 2018 года становится рост коммерческих продаж гражданской продукции на внутреннем рынке. По расчетам, доля гражданской продукции в секторе ОПК в текущем году превысит 22%", - сказал он.

Докладчик посоветовал представителям ОПК "наращивать компетенции в области маркетинга и продаж, эффективного управления производством". Именно в этой области необходимо сегодня искать ресурсы для улучшения экономической ситуации в оборонке.

В свою очередь, Олег Лавричев отметил, что предприятия оборонной отрасли нуждаются в реальной поддержке со стороны государственных институтов в процессах диверсификации собственных производств.

Этот процесс в настоящее время, по его словам, сопровождается рядом серьезных проблем. Одна из основных – отсутствие единой комплексной программы диверсификации в масштабах страны. Кроме того, развитию процесса мешают высокая конкуренция в продвижении гражданской продукции на рынках, значительные рискоинвестиции в альтернативные производства невоенного направления. К этому списку можно отнести высокие требования Фонда развития промышленности для получения финансовой поддержки и административные барьеры.

Несмотря на это руководству АО "АПЗ" удается наращивать объем гражданской продукции. Олег Лавричев рассказал об инструментах господдержки, которые используются на АПЗ для активизации процессов диверсификации. Завод наряду с несколькими другими нижегородскими предприятиями включился в пилотный проект "Эффективная губерния", на нем внедряются инструменты бережливого производства, которые приносят свои плоды.

"Мы ежегодно увеличиваем производительность труда при прочих равных условиях. На предприятии было разработано новое положение о премировании. Теперь все бонусы и премии привязаны к целевым показателям эффективности, достигаемым каждым подразделением. От внедрения стандартов бережливого производства экономика предприятия только выигрывает", - сказал Олег Лавричев. 

Также на конференции выступили специалисты Министерства обороны, Федеральной антимонопольной службы, ГК "Роскосмос", МЧС, банков России. В числе слушателей – руководители предприятий ОПК, финансовых и юридических служб.

В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы действующего законодательства в сфере государственного регулирования цен, а также одобрены предложения о порядке действий государственных заказчиков, направленные на недопущение необоснованного завышения цен со стороны исполнителей гособоронзаказа на конкурентную продукцию, закупаемую в рамках ГОЗ и непринятую в эксплуатацию.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph