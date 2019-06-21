АПЗ им. Пландина принял участие во всероссийской конференции по гособоронзаказу

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Генеральный директор АО "Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина" Олег Лавричев принял участие во всероссийской конференции "Гособоронзаказ. Заказчик – исполнитель – продукция" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба завода.
В ходе мероприятия заведующий лабораторией анализа и прогнозирования наукоемких, высокотехнологичных производств и рынков Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Игорь Фролов заявил, с 2017 года наблюдается спад темпов роста выпуска промышленной продукции, связанный с уменьшением объема ГОЗ.
"Единственным драйвером роста ОПК с 2018 года становится рост коммерческих продаж гражданской продукции на внутреннем рынке. По расчетам, доля гражданской продукции в секторе ОПК в текущем году превысит 22%", - сказал он.
Докладчик посоветовал представителям ОПК "наращивать компетенции в области маркетинга и продаж, эффективного управления производством". Именно в этой области необходимо сегодня искать ресурсы для улучшения экономической ситуации в оборонке.
В свою очередь, Олег Лавричев отметил, что предприятия оборонной отрасли нуждаются в реальной поддержке со стороны государственных институтов в процессах диверсификации собственных производств.
Этот процесс в настоящее время, по его словам, сопровождается рядом серьезных проблем. Одна из основных – отсутствие единой комплексной программы диверсификации в масштабах страны. Кроме того, развитию процесса мешают высокая конкуренция в продвижении гражданской продукции на рынках, значительные рискоинвестиции в альтернативные производства невоенного направления. К этому списку можно отнести высокие требования Фонда развития промышленности для получения финансовой поддержки и административные барьеры.
Несмотря на это руководству АО "АПЗ" удается наращивать объем гражданской продукции. Олег Лавричев рассказал об инструментах господдержки, которые используются на АПЗ для активизации процессов диверсификации. Завод наряду с несколькими другими нижегородскими предприятиями включился в пилотный проект "Эффективная губерния", на нем внедряются инструменты бережливого производства, которые приносят свои плоды.
"Мы ежегодно увеличиваем производительность труда при прочих равных условиях. На предприятии было разработано новое положение о премировании. Теперь все бонусы и премии привязаны к целевым показателям эффективности, достигаемым каждым подразделением. От внедрения стандартов бережливого производства экономика предприятия только выигрывает", - сказал Олег Лавричев.
Также на конференции выступили специалисты Министерства обороны, Федеральной антимонопольной службы, ГК "Роскосмос", МЧС, банков России. В числе слушателей – руководители предприятий ОПК, финансовых и юридических служб.
В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы действующего законодательства в сфере государственного регулирования цен, а также одобрены предложения о порядке действий государственных заказчиков, направленные на недопущение необоснованного завышения цен со стороны исполнителей гособоронзаказа на конкурентную продукцию, закупаемую в рамках ГОЗ и непринятую в эксплуатацию.
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