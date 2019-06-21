"ТНС энерго НН" подготовило дачникам советы: как сэкономить летом на оплате электроэнергии Общество

Фото: с сайта ТНС-Энерго

Специалисты ПАО "ТНС энерго НН" подготовили сезонные советы по расчетам за электроэнергию для нижегородцев, которые проводят лето на дачах. Данные рекомендации помогут клиентам упростить взаимодействие с энергетиками и сэкономить на оплате.

Передать показания прибора учета в пустующей городской квартире

Рекомендуем клиентам ежемесячно передавать показания электросчетчика в городской квартире, даже если там никто не живет и, соответственно, нет расхода электроэнергии. В этом случае следует передавать не меняющиеся показания.

Дело в том, что если показания не передаются, то в течение трех месяцев счета будут формироваться исходя из среднемесячного потребления электроэнергии клиентом, затем – с учетом норматива потребления электроэнергии. Таким образом, может сформироваться задолженность даже при отсутствии потребления электричества.

При этом, если у клиента расчетный прибор учета электроэнергии – ему будет произведен перерасчет при передаче фактических показаний, снятых со счетчика самостоятельно или контролерами.

Если же прибор учета вышел за сроки межповерочного интервала - показания счетчика в расчет не принимаются, а перерасчет в этом случае не производится.

Подключить "Электронную квитанцию"

Упростить расчеты за электроэнергию можно, подключив "Электронную квитанцию" или зарегистрировавшись в "Личном кабинете". Быстро и легко это можно сделать на сайте "ТНС энерго НН", в разделах "Подключить электронную квитанцию", "Личный кабинет" или в мобильном приложении "ТНС энерго".

Тогда счета за электричество в городской квартире будут приходить на указанную потребителем электронную почту, что даст возможность контролировать начисления за электроэнергию, особенно в летний период поездок и путешествий.

Стоит отметить, что на электронную почту клиент может получать квитанции по нескольким лицевым счетам – например, за городскую квартиру и загородный дом.

"Электронная квитанция" приходит раньше бумажной - до первого числа месяца, следующего за отчетным, не теряется и, таким образом, исключает возможность формирования пеней при неполучении и неоплате счета.

Привязать к своему "Личному кабинету" несколько лицевых счетов

На официальном сайте ПАО "ТНС энерго НН" —nn.tns-e.ru — в "Личном кабинете" для частных клиентов функционирует сервис: управление несколькими лицевыми счетами.

Это позволяет оплачивать счета за электрическую энергию и передавать показания приборов учета по нескольким лицевым счетам, например, за свою городскую квартиру и дачный дом, либо за собственное жилье и за родительскую квартиру.

Добавлять под управление можно счета, у которых уже зарегистрирован "Личный кабинет".

К одному кабинету можно привязать до 10 лицевых счетов. Подробная пошаговая инструкция о подключении нового сервиса доступна пользователям "Личного кабинета" на сайте компании.

Переносить соцнорму

Чтобы сэкономить на оплате электроэнергии в летний сезон, можно оформить перенос социальной нормы потребления электроэнергии по месту фактического проживания (загородный дом).

Согласно действующему российскому законодательству, соцнорма применяется только при наличии постоянной или временной регистрации по месту пребывания. Таким образом, чтобы на летний сезон перенести соцнорму в загородный дом, следует оформить временную регистрацию (прописку).

Свидетельство о временной регистрации вместе с заявлением о переносе соцнормы по указанному адресу предоставляется в центр обслуживания клиентов (ЦОК) ПАО "ТНС энерго НН" любого района Нижегородской области.

Отправить сканированные копии документов для оформления переноса соцнормы можно дистанционно через сайт компании – nn.tns-e.ru, раздел "Обращение в компанию" или "Напишите нам".