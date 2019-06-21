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Общество

Купаться не рекомендуется: пять нижегородских озер не прошли проверку Роспотребнадзора

21 июня 2019 14:03  [177] Общество

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области провели исследования проб воды (по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям) и песка (по паразитологическим и микробиологическим показателям).

По итогам проверок в пяти озерах качество воды не соответствует нормам: парковое зеро 2 очереди (пр. Молодежный) и озеро парка имени 777летия в Автозаводском районе, озеро Силикатное в Ленинском районе (пр.Ленина, 23), а также основное парковое озеро и Светлоярское озеро в Сормовском районе.

Что касается других городских водоемов, пока их состояние в норме. Информация о состоянии воды на пляжах еженедельно обновляется на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты рекомендуют купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этих целей местах. При выборе мест отдыха необходимо обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки, организованного спасательного и медицинского пунктов. Рядом с пляжем должны быть общественные туалеты.

Собираясь на пляж, обязательно нужно взять с собой головной убор, питьевую воду, полотенце, зонтик.

Нельзя пить воду из водоема, мыть в ней овощи, посуду, полоскать рот.

При купании в водоемах и бассейнах не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуем следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение. Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой.

После купания в водоемах необходимо принять душ.

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