"Единая Россия" наградила победителей акции "Диктант Победы" Общество

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

Итоги регионального этапа "Диктанта Победы" подвели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Наградил победителей депутат Госдумы и региональный координатор партийного проекта "Историческая память" Вадим Булавинов в рамках торжественного митинга, посвященного Дню памяти и скорби, который состоялся в Ленинском районе.

Верификация бланков и подсчет результатов проводились автоматизировано на федеральном уровне. После проверки бланков более двух тысяч участников диктанта в Нижегородской области определились трое победителей, которые смогли ответить на максимальное количество вопросов за минимальное время. Участникам диктанта, который прошёл 7 мая, необходимо было за 45 минут ответить на 20 вопросов, касающихся событий Великой Отечественной войны. Проверить свои знания мог любой желающий.

"На мой взгляд, каждый человек планеты должен знать историю свой страны. Особенно это касается жителей России, у которой славная многовековая, во многом трагическая, но очень знаменитая история. Я не сомневаюсь, что "Диктант Победы" станет традицией, когда каждый желающий без какого-либо принуждения сможет принять участие и проверить сам себя", - заявил Вадим Булавинов.

В итоге, среди нижегородцев быстрее всех на вопросы правильно ответили три человека. Кирилл Павлов справился с заданием за 7 минут, Глебу Андрееву понадобилось 9 минут и за 10 минут диктант написала Елена Гордина.

"Особенно радует, что победителем среди нижегородцев стал молодой человек, который написал диктант за семь минут и даже доктор исторических наук написал только за десять минут. Это говорит о том, что среди нашей молодежи есть люди, которые великолепно знают историю, моментально реагируют на тестовые вопросы, и я испытываю чувство гордости за этих людей", - подвел итог депутат.

Напомним, в этом году накануне Дня Победы впервые прошла всероссийская акция "Диктант Победы". В Нижегородской области диктант писали на шести площадках, три из которых были организованы в Нижнем Новгороде, остальные – в Арзамасе, Дзержинске и Сарове. Также сотни нижегородцев проверили свои знания об истории Великой Отечественной войны в режиме онлайн на сайте акции. Всего в регионе в ней приняли участие порядка двух тысяч человек.

Акцию "Диктант Победы" станут проводить ежегодно. В следующем году она будет приурочена к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.