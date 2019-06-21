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Происшествия

Приговором суда изнасиловавший и накачавший наркотиками 18-летнюю нижегородку Дмитрий Макаров остается в психбольнице

21 июня 2019 14:45  [914] Происшествия

Фото: с сайта поисково-спасательной группы "Рысь"

Приговором суда изнасиловавший и накачавший наркотиками 18-летнюю нижегородку Дмитрий Макаров остается в психбольнице. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Следствием и судом установлено, 18 мая 2018 года на территории Богородского района мужчина, ударив по голове 18-летнюю девушку, перевез потерявшую сознание потерпевшую на своей автомашине в гараж, в Автозаводском районе. Там он ввел в организм девушки сильнодействующее вещество, после чего совершил в отношении нее насильственные действий сексуального характера. На следующий день потерпевшую удалось освободить.

Кроме того, в 2017 году он же совершил хищение металлоконструкций с территории базы, расположенной на ул. Львовской Автозаводского района.

Согласно результатам комплексной сексолого-психиатрической судебной экспертизы установлено, что у мужчины выявлены признаки хронического психического расстройства, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В настоящее время судом вынесено постановление о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Напомним, после ареста за это преступление, Макарова поместили в психиатрическую больницу, однако он сбежал из учреждения. После этого мужчину объявили в федеральный розыск и в ночь на 27 марта 2019 года его задержали сотрудники уголовного розыска и вновь поместили в лечебницу. Он скрывался в квартире, которую арендовала его 42-летняя сожительница в Автозаводском районе. 

 

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