Пассажиров эвакуировали из нижегородского метро в рамках учений Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Учения по эвакуации пассажиров прошли в нижегородском метро. Об этом сообщили в метрополитене.

Учения начались на станции метро "Двигатель революции". В качестве статистов выступили 50 сотрудников нижегородского метрополитена. Отмечается, что в данном случае отрабатывались действия именно самих сотрудников метро.

По сценарию, после начала движения по направлению к станции метро "Пролетарская" электропоезд совершил вынужденную остановку в тоннеле. Машинист сообщил о проблеме в диспетчерский центр и проинформировал пассажиров о предстоящей эвакуации.

После того как рельсовые пути были обесточены и в тоннеле включили освещение, пассажиры покинули поезд через специальный трап, который открывается из кабины машиниста. Все участники проследовали по рельсам прошли к станции "Пролетарская", где по трапу поднялись на платформу.

"При проработке сценария таких учений мы используем опыт других метрополитенов РФ и стран СНГ, где когда-либо случались черезвычайные ситуации и вероятные сбои в работе. На таких примерах мы отрабатываем действия своих работников. Использование собственных работников метрополитена в качестве статистов, конечно, упрощает задачу, потому что люди знакомы и с тоннелем. С другой стороны, мы в первую очередь оцениваем действия дежурного персонала – диспетчерского центра и действия самого машиниста. Т.е. даем оценку именно их действиям при ЧС", - сказал заместитель директора МП "Нижегородское метро" Александр Махин.

Руководство метрополитена отмечает, что с момента основания нижегородского метро в 1985 году не было ни одного случая ЧС, когда могла бы потребоваться эвакуация пассажиров.