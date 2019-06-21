МВД России рассматривает возможность лишения водительских прав без суда Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Представители МВД России обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях в ходе научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. Об этом сообщает "Ъ".

Среди предлагаемых изменений - расширение полномочий инспекторов ГИБДД. Речь идет о возможности принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте. Сейчас решение о лишении россиян водительских прав принимается через суд.

Кроме того, корректировки предусматривают введение оборотных штрафов для юрлиц за правонарушения в области безопасности движения. Для них планируется ввести систему штрафов по аналогии с применяемыми ФАС.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в региональном УГИБДД, что это лишь предложения. Обсуждения изменений в КоАП продолжатся и, если получат поддержку, возымеют законную силу не раньше, чем через год.