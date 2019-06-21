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Общество

Выездную площадку для конференций предложили создать около Шуховской башни в Дзержинске

21 июня 2019 16:17  [218] Общество
Выездную площадку для конференций предложили создать около Шуховской башни в Дзержинске

Выездную площадку для конференций предложили создать около Шуховской башни в Дзержинске

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Выездную площадку для проведения конференций, форумов и слетов предложили создать около Шуховской башни (объект культурного наследия федерального значения) в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Такое предложение прозвучало 20 июня, когда на территории около Шуховской башни ученые, градостроители, градозащитники, журналисты, экскурсоводы из Дзержинска, Нижнего Новгорода и Москвы обсудили план развития территории башни. Организатором мероприятия стала администрация Дзержинска.

Первой задачей для развития территории единогласно был определен поиск финансирования на проведение обследования башни и, если понадобится, на ее реставрацию и охранные мероприятия. Также одна из первоочередных задач – создание инфраструктуры – в частности, строительство дороги.

"Место замечательное - сосны, река, пляж, виды просто захватывающие, но для тех, кто преодолеет путь к башне, нет даже минимальной инфраструктуры. Необходимо ее создать", - отметила заместитель главы администрации Наталья Суханова.

Также многие из экспертов поддержали предложение о создании рядом с башней выездной площадки для проведения конференций, форумов и слетов.

На выездном совещании было отмечено, что к развитию территорий планируется привлечь средства инвесторов.

Все эксперты сошлись во мнении, что Шуховская башня в Дзержинске – это действительно уникальный объект - с точки зрения и культурной, и исторической, и инженерной. Это важное наследие всей Нижегородской области, а для Дзержинска - это самая перспективная точка роста для создания туристского кластера.

СПРАВКА:
Шуховская башня - единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки (московская Шуховская башня была телевизионной). Шуховская башня на Оке отнесена к объектам культурного наследия федерального значения.

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