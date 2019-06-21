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Происшествия

СУ СК разыскивает жителя Выксы, подозреваемого в тройном убийстве

21 июня 2019 16:09  [270] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

СУ СК России по Нижегородской области совместно с оперативными сотрудниками разыскивают жителя Выксы, подозреваемого в тройном убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления.

По версии следствия, в ночь на 21 июня 2019 года в доме, расположенном в Выксе, мужчина нанес топором удары бывшим жене, теще и тестю. От полученных ранений 41-летняя и 70-летняя женщины, а также 68-летний мужчина скончались. Подозреваемый с места преступления скрылся.
Находившейся на месте преступления 7-летней девочке удалось убежать. В настоящее время она находится у родственников.

В совершении данного преступления подозревается 38-летний бывший муж погибшей женщины.

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