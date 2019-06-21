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Общество

Нижегородские благотворители и добровольцы получили награды "Нижегородский Феникс"

21 июня 2019 16:37  [280] Общество

ХХ юбилейная церемония вручения региональной премии общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества "Нижегородский Феникс" состоялась в Нижнем Новгороде 20 июня 2019 года. Об этом сообщает центр развития общественных инициатив — Ассоциация "Служение".

Уникальная и единственная в регионе премия общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества "Нижегородский Феникс" – знак уважения и признательности нижегородцев своим землякам, внесшим весомый вклад в сохранение и развитие культуры благотворительности и добровольчества.

Инициаторами и организаторами конкурса выступают Центр развития общественных инициатив — Ассоциация "Служение", нижегородская служба добровольцев и Нижегородская региональная общественная организация содействия социальному развитию "Служение-НЭКСТ" при поддержке правительства Нижегородской области, Законодательного собрания региона и Благотворительного совета Нижегородской области.

На торжественном мероприятии встретились не только номинанты этого года, но и участники, дипломанты и лауреаты "Фениксов" прошлых лет. Участников праздника приветствовали организаторы церемонии: директор Ассоциации "Служение" Евгения Верба, директор службы добровольцев Андрей Жильцов и директор общественной организации "Служение-НЭКСТ", координатора проекта "Нижегородский Феникс" Алла Балашова.

Премия ежегодно присуждается в номинациях "Благотворитель года", "Доброволец года", "Фирма доброй воли", "Инициатива в сфере благотворительности", "Инициатива в сфере добровольчества", "Социальный журналист года", "Социальное СМИ года". Также ежегодно вручается премия в специальной номинации – "За вклад в развитие благотворительности и добровольчества".

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