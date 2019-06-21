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Общество

"Пусть события тех страшных лет никогда не повторятся", - Владимир Панов

22 июня 2019 09:40  [117] Общество

"Пусть события тех страшных лет никогда не повторятся", - заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, говоря о событиях Великой Отечественной войны в День памяти и скорби 22 июня 2019 года.

"Именно в этот день началось вражеское нашествие, за которым последовала череда военных поражений Красной Армии. Кровь и боль, горе и отчаяние, миллионы пленных и угнанных в фашистское рабство – таковы были печальные итоги первых лет войны. Потребовались колоссальные жертвы и напряжение всех сил нашего народа, чтобы враг был разбит, и наступил победный май 1945 года", - сказал он.

"Сегодня мы должны вспомнить всех, кто погиб в бою, умер от ран в госпиталях, был замучен в концлагерях, погиб от голода и бомбежек. Мы, живущие в XXI веке, преклоняемся перед героизмом военного поколения, вынесшего на своих плечах все тяготы битвы с фашизмом", - добавил мэр.

Он напомнил, что Горький находился в глубоком тылу, но и здесь, по его словам, была своя "линия фронта".

"Сутками, неделями работники оборонных производств не покидали рабочие места, создавая так нужную армии и флоту продукцию – танки, пушки, минометы, суда, автомобили, боеприпасы", - пояснил Владимир Панов.

"В 1941-1943 годах немцы бомбили предприятия нашего города. Горьковский автозавод был фактически стерт с лица земли. Уходя на работу, люди шли как в бой, прощаясь с родными навсегда. С тех пор минуло 78 лет, практически не осталось очевидцев тех событий. Однако продолжает жить историческая память. Мы вечно будем помнить о подвиге своих отцов и дедов, в схватке с жестоким врагом защитивших наше будущее и отстоявших наше право на свободную и счастливую жизнь. Вечная память павшим! Вечная слава героям!", - сказал он

"Пусть события тех страшных лет никогда не повторятся! Желаю всем мирного неба над головой, здоровья, счастья, успехов! ", - заключил Владимир Панов.

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