"Проект "Оздоровление Волги" в регионах ПФО предусматривает 37 мероприятий в 2019 году", - Глеб Никитин Общество

"Проект "Оздоровление Волги" в регионах ПФО предусматривает 37 мероприятий в 2019 году", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая с докладом на заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове по вопросу: "О деятельности органов госвласти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации объектов экологического вреда и оздоровления реки Волга".

Заседание прошло 21 июня 2019 года в Уфе. Сопредседателями заседания стали Глеб Никитин и врио главы Башкирии Радий Хабиров. Одной из основных тем доклада Глеба Никитина стала реализация федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология", целью которого является снижение объемов сточных вод, отводимых в реку.

Как отметил губернатор Нижегородской области, правовое, институциональное и финансовое обеспечение проекта к настоящему времени сформировано. Также утверждены три госпрограммы, субъекты совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ провели инвентаризацию. В настоящий момент в реализации проекта принимают участие 16 субъектов России, семь из них регионы ПФО.

"По сути это "фирменный" проект нашего округа, в рамках которого в 2019 году на территории регионов ПФО планируется приступить к реализации 37-ми мероприятий на объектах. 19 из них расположены в Нижегородской области", - отметил Глеб Никитин.

"Мы на данный момент идём в графике. В бюджете региона заложено более 350 млн рублей на опережающее проектирование. Параллельно вместе с крупными инвесторами мы прорабатываем возможности, чтобы работа шла с опережением, и жители региона как можно скорее почувствовали результат от национального проекта", - добавил губернатор.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась с 2019 года. Всего на реализацию проекта в Нижегородской области предполагается направить 18,8 млрд рублей, из них 3,4 млрд - в 2019 году. Очистные сооружения в Нижегородской области в основном были построены в 60-70-е годы прошлого века и сегодня зачастую не соответствуют необходимым требованиям. Благодаря их реконструкции и модернизации нам удастся значительно снизить объем загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу.