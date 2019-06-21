"Партия "Единая Россия" будет добиваться решения проблем, обозначенных на прямой линии с президентом", - Андрей Турчак Политика

"Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным - это срез самых острых проблем, их решения будет добиваться "Единая Россия", - сказал секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"По сути - это прямые поручения, адресованные Партии, ведь мы не разделяем ответственность на "свою" и "чужую", - добавил он.

"Мы, как сказал глава государства про нас, берем на себя эту ответственность, ставим своей целью укрепление России и, в конечном итоге, улучшение жизни людей. Конечно, ситуацию 90-х мы не должны допустить", - заявил Турчак.

Он также отметил, что главной темой прямой линии были национальные проекты и трудности жителей, которые нужно решать достижением национальных целей развития.

"Задача "Единой России" - обеспечить операционный контур реализации национальных проектов. Тут речь идет и о законодательном уровне в Госдуме, и в региональных законодательных собраниях. Нужно, и мы это уже делаем, контролировать ход выполнения национальных проектов на местах: специально созданная для этого рабочая группа Партии уже посетила ряд регионов. Наконец, мы, как самая крупная политическая сила страны, должны не только рассказать людям о национальных проектах, а последние соцопросы, увы, демонстрируют, что очень немногие о них знают, но и собрать обратную связь от жителей. Донести эти сигналы до высоких кабинетов. Чтобы никакие обращения, "записочки" от людей, о которых говорил президент, не потерялись", - пояснил секретарь генсовета партии.

"Обычно по итогам прямой линии через какое-то время готовится список поручений, назначаются ответственные, прописываются сроки исполнения. Но мы ждать не будем. Мы уже начали работу", - подчеркнул Андрей Турчак.

По словам депутата Госдумы Дмитрия Сватковского, прямая линия с президентом страны – это свод новых задач и поручений. Вопросы, прозвучавшие в ходе прямой линии, важны практически для всех регионов, потому что все они касались значимых сфер жизни россиян.

"С большим вниманием следил за прямой линией президента, особенно за вопросами, связанными с социальным самочувствием людей. Крайне важно, что президент сделал акцент на социальной повестке и выделил ей роль одной из ключевых тем прошедшей прямой линии. Например, Владимир Путин озвучил информацию о выделении минфином средств, которые позволят семьям с детьми иметь льготную ставку по ипотеке в размере 6%", - пояснил Дмитрий Сватковский.

"Напомню, буквально накануне прямой линии мы в Госдуме приняли, на мой взгляд, одно из важнейших решений весенней сессии, которое безоговорочно поддержала фракция "Единой России". В третьем чтении принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьям: с 1 января этого года семьи получат 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита. Эти два решения, на мой взгляд, смогут помочь сделать покупку жилья более доступной для семей", - отметил депутат.



"Но главная ценность прямой линии - не озвучивать подобные решения, а получать обратную связь от населения, объективно оценивать, как живет страна", - подчеркнул Дмитрий Сватковский.

Напомним, Владимир Путин 20 июня в 17-й раз провел прямую линию. Главе государства поступило более 1,5 млн вопросов, большинство из которых связаны с социальными проблемами, среди них большой массив сообщений касается медицины, ЖКХ, образования. Наиболее интересные и актуальные вопросы прозвучали в прямом эфире. Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" продолжалась 4 часа 08 минут. За это время в прямом эфире президент успел ответить на 81 вопрос.