Торжественный пуск газа прошел в нижегородской деревне Бугры, где проживает 160 семей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Торжественный пуск газа прошел в деревне Бугры Дальнеконстантиновского района Нижегородской области, где проживает 160 семей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Одна из основных задач, которая стоит перед правительством региона – это улучшение качества жизни нижегородцев. И появление газа в сельской местности способствует как раз созданию комфортной среды для проживания людей. Газификация также способствует и повышению инвестиционной привлекательности области. То есть благодаря проведению газа в деревни и села, мы достигаем показателей, которые прописаны в Стратегии развития области, а также в национальных проектах", - сказал губернатор области Глеб Никитин.

Во время тожественного мероприятия в деревне Бугры был зажжен факел первого газа. Право его зажечь было предоставлено многодетной семье Никитиных, которые живут в деревне с 2007 года и воспитывают пятерых детей.

Газопровод в Буграх – один из первых объектов газоснабжения, введенных в регионе в 2019 году в рамках реализации государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области". Стоимость строительства составила 28,8 млн рублей. Из них 23,1 млн рублей - средства областного бюджета, 5,7 млн рублей – было выделено из местной казны. Длина газопровода составила 14,4 километра.

"Для нас газификация деревни - настоящий праздник. Сейчас в домах проходит настройка и подключение газового оборудования. И мы очень благодарны поддержке губернатора Глеба Никитина, а также министерства энергетики и ЖКХ в преодолении определенных трудностей во время проведения газификации", - отметил глава местного самоуправления Дальнеконстантиновского района Александр Чуевский.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал газификацию приоритетным направлением программы по улучшению качества жизни населения.