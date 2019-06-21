Глеб Никитин предложил провести инвентаризацию объектов накопленного экологического вреда Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил провести инвентаризацию объектов накопленного экологического вреда. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщает пресс-служба, 21 июня 2019 года в Уфе прошло заседание совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове по вопросу: "О деятельности органов госвласти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации объектов экологического вреда и оздоровления реки Волга". Приволжский полпред Игорь Комаров отметил, что сегодня в стране уделяется особое внимание этой теме.

"Наиболее чувствительным для населения вопросом является эффективное функционирование системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Малейший, даже незначительный сбой в её работе часто вызывает острую реакцию населения и несёт риски роста социальной напряженности. Поэтому формирование комплексной системы обращения с ТКО является одной из приоритетных задач, обозначенных главой государства. В рамках ее решения необходимо обеспечить ликвидацию свалок, рекультивацию территорий, на которых они размещены, а также создание условий для вторичной переработки отходов производства и потребления", - сказал Игорь Комаров.

Глеб Никитин выступил с докладом в ходе заседания. Одной из основных тем доклада стала ликвидация объектов накопленного экологического вреда.

"В ПФО сосредоточено много промышленных предприятий и уровень антропогенной нагрузки высок. По самым скромным подсчётам, здесь находится 196 объектов накопленного экологического вреда на общей площади более 1932 гектаров. В основном это отходы прошлого периода. Однако и состояние большинства существующих объектов также вызывает серьёзные опасения. За год в ПФО образуется более 150 миллионов тонн отходов. При этом лишь только 48,5% подвергается обработке, утилизации и обезвреживанию", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время в федеральном природоохранном законодательстве уже созданы основы для регулирования вопросов ликвидации объектов накопленного экологического вреда. Так предусмотрено ведение государственного реестра, определены нормативные требования и правила организации работ по их ликвидации. Важную роль играет федеральный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путём ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов". Он предусматривает ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. В субъектах ПФО, как отметил Глеб Никитин, сформированы и утверждены государственные программы, паспорта региональных проектов "Чистая страна".

Вместе с тем, данных мер недостаточно для полного решения накопившихся проблем.

"Считаю, что решение вопроса нужно начинать с уточнения порядка включения объектов в государственный реестр. Каждый из объектов должен быть категорирован по степени опасности. Исходя из этого, нужно сформировать приоритетность ликвидации, поскольку неправильно сравнивать объекты с особо опасными отходами и свалки ТКО, оперируя только параметрами площадей и объёмами накопленного мусора", - подчеркнул Глеб Никитин.

Также губернатор отметил необходимость проведения инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба для формирования "госреестра".

"Дорогостоящие изыскания должны проводиться уже на этапе идентификации объекта с целью определения его основных параметров. Отсутствие единых методик проведения изысканий искажает объективную картину и не позволяет в дальнейшем бюджетировать необходимые расходы. Включение в реестр требует проведения изысканий, на которые субъекты Российской Федерации зачастую не могут найти средств. Решить вопрос поможет разработка отдельного механизма софинансирования изысканий и проектирования особо крупных и технологически сложных объектов", - подчеркнул в своём докладе губернатор.

Кроме того, Глеб Никитин считает целесообразным внести изменения в Лесной кодекс РФ, чтобы более эффективно регулировать вопросы, связанные с проведением работ по ликвидации объектов накопленного вреда на землях лесного фонда. На данный момент к участию в отборе в программах поддержки региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба допускаются только объекты, расположенные на землях субъекта или муниципальной собственности.

Основные предложения в действующие федеральные законы и нормативные правовые акты отражены в проекте протокольного решения Совета.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась с 2019 года. Всего на реализацию проекта в Нижегородской области предполагается направить 18,8 млрд рублей, из них 3,4 млрд рублей - в этом году.