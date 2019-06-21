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Спорт

Первый всероссийский гребно-парусный фестиваль "ЯлФест" стартует в Нижегородской области 24 июня

22 июня 2019 11:58  [181] Спорт

Фото: с сайта http://autotravel-nn.ru/

Первый всероссийский гребно-парусный фестиваль "ЯлФест" стартует в Нижегородской области 24 июня и продлится до 28 июня 2019 года. Спортсменов образовательных организаций со всей страны примут в спортивно-оздоровительном лагере "Водник" (по городецкой трассе до поселка Тимирязево, после поворот налево на "Буревестник", не доезжая до самого "Буревестника" указатель СОЛ "Водник").

Он организован Волжским государственным университетом водного транспорта, министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Советом по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области. Партнеры фестиваля: Федеральное агентство морского и речного транспорта, ГУ МЧС России по Нижегородской области, ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство", АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород", Окская судоверфь, ФБУ "Администрация Волжского бассейна", Всероссийское общественное движение "Волонтеры медики".

Праздник профессионального мастерства проводится с целью формирования новой молодежной культуры здоровой активности на воде и постижения азов морского дела. Молодые люди, многие из которых станут будущими капитанами и штурманами, освоят первое в своей жизни судно "Ял-6", чтобы затем принять командование океанскими лайнерами или речными сухогрузами. Студентов и курсантов ждут также тематические мероприятия, круглые столы, мастер-классы и многое другое. Юные моряки и речники, а также гости фестиваля увидят уникальные гонки на веслах и под парусом.

Спортсменов образовательных организаций со всей страны примут в спортивно-оздоровительном лагере "Водник" Волжского государственного университета водного транспорта.

Всего в фестивале примут участие 150 человек из 9 регионов России, которые войдут в состав 10 команд.

Программа фестиваля:
- 24 июня 2019 года 15.00 – Открытие, показательная регата.
- 25 июня 2019 года (10.00 – 16.00) – Гребные гонки, морское многоборье.
- 26-27 июня 2019 года (10.00-16.00) - Комплексные гребно-парусные гонки, 19.30 – награждение.

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